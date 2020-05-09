09.05.2020 - 03:00 |
Çocukların hayali tiyatro sahnesinde
Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar binin üzerinde oyun ile 900 bin çocuğa erişen Zorlu Holding’in bu yıl üçüncü kez düzenlediği “Bir Hayal Bir Oyun Yarışması”na 22 farklı şehirden toplam 168 başvuru yapıldı. Jüri toplantısının koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online yapıldığı etkinlikte, dereceye giren ilk dört eser açıklandı.
“Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci olurken, ‘Emojiler Diyarı” hikayesiyle Çağla Çalova ikinci, “Tersine Dünya” hikayesiyle Ali Eren Ayaz ve “Gök Taşı Canlıları” hikayesiyle Cansu Akça üçüncü oldu. Birinci seçilen ‘Acayip Teknolojik Masallar’ isimli hikaye, Zorlu Çocuk Tiyatrosu yönetmeni Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun 2021 programı kapsamında Zorlu PSM’de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak. Dereceye giren ilk üç hikayenin ödüllendirilirdiği yarışmada ilk 15’e giren hikayelerin tümü ise bir kitapta toplanarak yayımlanacak.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.