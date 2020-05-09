Çocukların hayali tiyatro sahnesinde

“Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci olurken, ‘Emojiler Diyarı” hikayesiyle Çağla Çalova ikinci, “Tersine Dünya” hikayesiyle Ali Eren Ayaz ve “Gök Taşı Canlıları” hikayesiyle Cansu Akça üçüncü oldu. Birinci seçilen ‘Acayip Teknolojik Masallar’ isimli hikaye, Zorlu Çocuk Tiyatrosu yönetmeni Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun 2021 programı kapsamında Zorlu PSM’de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak. Dereceye giren ilk üç hikayenin ödüllendirilirdiği yarışmada ilk 15’e giren hikayelerin tümü ise bir kitapta toplanarak yayımlanacak.