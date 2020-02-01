Kitaplık
MEKTUP
Peride Celal / h2o Kitap / 20 lira
Peride Celal, öykülerinde de romanlarında olduğu gibi büyük kentleri ve bu kentlerde yaşayan yozlaşmış insanları anlatıyor. Bu kitapta Celal’in dört öyküsü bir araya geliyor.
SİSTEM HATASI
Edward Snowden / Çev: Gökhan Arıkan / Epsilon Yayınları / 34.90 lira
“Sistem Hatası” , Snowden’ın Beltway’deki çocukluk yıllarından CIA ve NSA’ye, ajanlıktan gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasına ve sürgüne uzanan soluk kesici bir macera. Hakikati açıklamak için her şeyini feda etmeyi göze alan bir adamın öyküsü. Dijital çağın en çarpıcı ve klasikleşmeye aday biyografilerinden biri.
ŞEKERE KARŞI
Gary Taubes / Çev:
Buket Nebiye Demir / Doğan Kitap / 38 lira
Doğan Kitap’ın Logos dizisinin yeni kitabı “Şekere Karşı”, dünyanın en tatlı şeyinin tarihini ve tehlikelerini gözler önüne seriyor.