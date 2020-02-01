MEKTUP



Peride Celal / h2o Kitap / 20 lira



Peride Celal, öykülerinde de romanlarında olduğu gibi büyük kentleri ve bu kentlerde yaşayan yozlaşmış insanları anlatıyor. Bu kitapta Celal’in dört öyküsü bir araya geliyor.



SİSTEM HATASI



Edward Snowden / Çev: Gökhan Arıkan / Epsilon Yayınları / 34.90 lira



“Sistem Hatası” , Snowden’ın Beltway’deki çocukluk yıllarından CIA ve NSA’ye, ajanlıktan gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasına ve sürgüne uzanan soluk kesici bir macera. Hakikati açıklamak için her şeyini feda etmeyi göze alan bir adamın öyküsü. Dijital çağın en çarpıcı ve klasikleşmeye aday biyografilerinden biri.



ŞEKERE KARŞI



Gary Taubes / Çev:



Buket Nebiye Demir / Doğan Kitap / 38 lira



Doğan Kitap’ın Logos dizisinin yeni kitabı “Şekere Karşı”, dünyanın en tatlı şeyinin tarihini ve tehlikelerini gözler önüne seriyor.