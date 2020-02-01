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    01.02.2020 - 07:00 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık

    MEKTUP

    Peride Celal / h2o Kitap / 20 lira

    Peride Celal, öykülerinde de romanlarında olduğu gibi büyük kentleri ve bu kentlerde yaşayan yozlaşmış insanları anlatıyor. Bu kitapta Celal’in dört öyküsü bir araya geliyor.

    SİSTEM HATASI

    Edward Snowden / Çev: Gökhan Arıkan / Epsilon Yayınları / 34.90 lira

    “Sistem Hatası” , Snowden’ın Beltway’deki çocukluk yıllarından CIA ve NSA’ye, ajanlıktan gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasına ve sürgüne uzanan soluk kesici bir macera. Hakikati açıklamak için her şeyini feda etmeyi göze alan bir adamın öyküsü. Dijital çağın en çarpıcı ve klasikleşmeye aday biyografilerinden biri.

    ŞEKERE KARŞI

    Gary Taubes / Çev:

    Buket Nebiye Demir / Doğan Kitap / 38 lira

    Doğan Kitap’ın Logos dizisinin yeni kitabı “Şekere Karşı”, dünyanın en tatlı şeyinin tarihini ve tehlikelerini gözler önüne seriyor.

    Heidi Klum'un kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı!Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, konuk olduğu bir derginin çekimlerinden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Klum'un çekim videosu, büyük ilgi gördü.
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