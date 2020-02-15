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    15.02.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık

    TOKYO’NUN SON ÇOCUKLARI

    Yoko Tawada / Çev: H. Can Erkin / Siren Kitap / Fiyatı: 18 lira 

    Yoko Tawada küçük Mumei ve dedesinin bir felaketin ardından yaşama devam etme hikâyesini anlatıyor. Distopik romanda  yetişkin ve çocuk kavramları yeniden tanımlanıyor. 

    Kitaplık

    ANTAKYA’DA KAHVALTI YAPMAK

    Barış Deveci / Alfa Yayınları / Fiyatı: 49 lira

    Antakyalı Deveci, hemşehrisi 7 kadından 49 tarifi bu kitapta bir araya getiriyor. Tuzlu yoğurt ile hazırlanmış tariflerden keteye uzanan reçeteler, bu kentin zengin sofrasının fotoğraflarla birlikte kaydını tutuyor.

    Kitaplık

    BİRİCİK HİKÂYE

    Julian Barnes / Çev: Serdar Rifat Kırkoğlu / Ayrıntı Yayınları / 25 lira

    Booker Roman Ödüllü Barnes’ın yeni romanı 1960’ların Londra’sında geçiyor. Üniversite öğrecisi Paul’ün kendinden yaşça büyük Susan ile yaşadığı aşk üzerinden Barnes, aşk ve vazgeçişi sorgularken otobiyografik öğelerle okurunu şaşırtmayı ihmal etmiyor.

    Kitaplık

     

    14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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