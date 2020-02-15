TOKYO’NUN SON ÇOCUKLARI

Yoko Tawada / Çev: H. Can Erkin / Siren Kitap / Fiyatı: 18 lira

Yoko Tawada küçük Mumei ve dedesinin bir felaketin ardından yaşama devam etme hikâyesini anlatıyor. Distopik romanda yetişkin ve çocuk kavramları yeniden tanımlanıyor.

ANTAKYA’DA KAHVALTI YAPMAK

Barış Deveci / Alfa Yayınları / Fiyatı: 49 lira

Antakyalı Deveci, hemşehrisi 7 kadından 49 tarifi bu kitapta bir araya getiriyor. Tuzlu yoğurt ile hazırlanmış tariflerden keteye uzanan reçeteler, bu kentin zengin sofrasının fotoğraflarla birlikte kaydını tutuyor.

BİRİCİK HİKÂYE

Julian Barnes / Çev: Serdar Rifat Kırkoğlu / Ayrıntı Yayınları / 25 lira

Booker Roman Ödüllü Barnes’ın yeni romanı 1960’ların Londra’sında geçiyor. Üniversite öğrecisi Paul’ün kendinden yaşça büyük Susan ile yaşadığı aşk üzerinden Barnes, aşk ve vazgeçişi sorgularken otobiyografik öğelerle okurunu şaşırtmayı ihmal etmiyor.