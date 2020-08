'Müzik, kendimi ve dünyayı tanıma aracım'

Bazı isimleri birkaç kelimeyle, cümleyle anlatmak pek mümkün olmuyor. Anjelika Akbar da bunlardan biri. 500’den fazla bestesi olan, 2.5 yaşından itibaren nota bilen, piyano çalan Akbar, hayattaki duruşu, sanatının kendisine kazandırdığı estetiği ile neredeyse 30 yıl önce UNESCO üyesi olarak geldiği Türkiye’de yaşamını sürdürüyor. Çıkardığı albümler ve performanslarıyla pek çok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olan Anjelika Akbar, mart ayında ABD’de yayımlanan Marjorie Lerner’ın kaleme aldığı “Dünyanın En İyi ve En Ünlüleri” kitabında “Anadolu ve Ortadoğu’nun en büyük ve en iyi bestecisi ve piyanisti” olarak yer aldı. Yapılan anketler sonucu en etkili kadınların ve erkeklerin biyografilerinin yer aldığı kitapta yer almanın mutluluğunu yaşayan müzisyen bir yandan TRT2’deki “Anjelika Akbar ile Sesler” programına devam ediyor bir yandan da “İstinat Duvarı” adını verdiği yeni kitabının çıkmasını bekliyor.

- Marjorie Lerner’ın kaleme aldığı Dünyanın En İyi ve En Ünlüleri (The World’s Best of The Best And Most Illustrious) kitabının beşinci bölümünde yer aldınız. Çalışmadan ne zaman haberiniz olmuş, neler hissetmiştiniz?

Aylar önce Amerika’dan Marjorie Lerner imzasını taşıyan bir mektup aldım. Bir ankette yapılan oylamalar sonucunda benim ismimin böyle bu kitaba gireceği yazıyordu. Oldukça şaşırdım ve sevindim. Uzunca bir zaman sonra yine bir mektup aldım; kapakta da fotoğrafımın kullanılmasına karar verildiğini bildiren. Bunu okuyunca daha da şaşırdım. Ama en çok şaşırdığım an, kapak taslağını gördüğüm andı. Çünkü kapakta Dalai Lama, D. Trump, Papa, V. Putin, Prenses Rania’nın da yer aldığını gördüm. Bana posta ile ulaştırdılar ve kütüphanemde yerini aldı.

- Kitapta, Türkiye’den sizden başka isim yer alıyor mu?

Türkiye’de kitabın içinde farklı müzik dalları arasında Ajda Pekkan ve Esra Ovalı yer alıyor.

- “Anadolu ve Ortadoğu’nun en büyük ve en iyi bestecisi, piyanisti” olarak anılıyorsunuz. Başarıya giden yolda en büyük destekçiniz kimdi?

Çok küçük yaştan itibaren müziği çok ama çok sevdim. Eğitim anlamında akademik olarak en üst seviye olarak kabul edilen tüm basamaklardan geçtim, ama yine de kendimi müziğin içinde her an sanki ilk adımımı atıyormuşum gibi hissediyorum. Ben sadece ve sadece çok sevdiğim bir uğraş içindeyim; müzik benim için meslek veya kariyer değil. Aşk’tır müzik... Bana hayatım boyunca en büyük destek veren, koro şefi, piyanist ve aynı zamanda çok değerli bir müzik pedagogu olan annem oldu.

Çalışmalarınız ‘kalıplardan’, ‘sınırlardan’ ne kadar uzakta bir sanatçı olduğunuzun en büyük göstergesi...

Benim için iletişimde en önemli unsur samimiyettir. İçimden gelen şey her ne ise, onu yapıyorum. İşte müzik de aynı şekilde bir iletişim aracı ve insan olarak iletişimde nasılsam, müzikte de öyleyim. Her proje için kalbimin derinliklerine baktım. Samimi miyim? O zaman bu tamamdır! Ve böyle olunca, kabul edilmiş, belirlenmiş sınırlar benim için bir engel değil.Hep derim ki; müzik benim için amaç değil, araçtır. Kendimi ve dünyayı tanıma aracıdır; duygu ve düşünceleri bestelerle müzik diline çevirerek dünyanın o müzikal tablosunu kalpler ile paylaşma aracıdır. Ve en önemlisi, “insan olma yolunda” müzik bana çok güzel bir yol arkadaşıdır.

“KONSERDE OLMANIN ÖZLEMİNİ TAŞIDIM”

- Tüm dünya daha birkaç ay öncesine kadar adını bile bilmediğimiz bir virüsle beraber pandemiyle iç içe… Size neler hissettiriyor bu dönem?

Müzik çalışmaları anlamında yoğun olarak daha çocukluğumdan beri sevdiğim, ama zamanım yetmediği için bir daha açıp çalmadığım klasik piyano külliyatındaki eserleri çalışma fırsatı buldum. Sadece insanlar ile iç içe konserde olmanın özlemini taşıdım. Çünkü duygular, düşünceler, müzik insanlar ile paylaşıldığı anda, aynı mekanda bulunarak doğan sinerji ile tam olarak anlam kazanıyor.

- Biz sizi her ne kadar müzisyen kimliğinizle tanısak da “İçimdeki Türkiye’m” adlı bir kitabınız da var. Bu bağlamda yeni bir çalışma var mı?

Evet, şiirsel bir çalışmam var, üzerinde birkaç sene çalıştığım ve tamamladığım bir kitap. Karantina öncesi çıkacaktı, son hazırlıklar yapılıyordu ve şu anda mecburen biraz ertelendi. Kitabımın ismi ise “İstinat Duvarı”. Böylece ilk kez sizin aracılığınızla açıklamış oldum.