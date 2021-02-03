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03.02.2021 - 18:18 | | DHA

'10 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı'

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede 10 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.

'10 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantın ortaya çıktığı,İngiltere’nin Sağlık Bakanı Matt Hancock 10 milyon kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Hancock, “Bu, bu virüse karşı ulusal çabamızda çok önemli bir kilometre taşıdır. Her aşı hepimizi biraz daha güvenli hale getirir. Katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

MUTASYONLU VİRÜS YENİDEN MUTASYONA UĞRAMIŞTI

Öte yandan, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün, bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiğini açıklamıştı."E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Uzmanlar, en kötü senaryoda aşıların birkaç hafta veya aylar içinde mutasyona karşı çok daha etkili olabilecek şekilde yeniden tasarlanabileceğini belirtmişti.

Yakalanmamak için uyuşturucu hap yutan kişi tutuklandıMuğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alınmasının ardından, çekilen tomografisinde midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.
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