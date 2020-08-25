25.08.2020 - 07:00 |
1000 metrelik kül bulutu
Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan püsküren kül ve duman yaklaşık 1000 metre yüksekliğe ulaştı.
Yetkililer, bölgede yaşayanların yanardağdan 5 kilometre uzakta kalmalarını istedi. Hava ulaşımında aksama yaşanmadığı ifade edildi. Yaklaşık 400 yıl sonra 2010’da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı’nda 2014 ve 2016’da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. “Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya’da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Corona virüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandıManisa'nın Kula ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek covid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.