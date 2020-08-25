1000 metrelik kül bulutu

Yetkililer, bölgede yaşayanların yanardağdan 5 kilometre uzakta kalmalarını istedi. Hava ulaşımında aksama yaşanmadığı ifade edildi. Yaklaşık 400 yıl sonra 2010’da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı’nda 2014 ve 2016’da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. “Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya’da 130 aktif yanardağ bulunuyor.