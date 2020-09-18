17. taciz suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki taciz suçlamalarının ardı arkası gelmiyor. Daha önce Jessica Leeds, Rachel Crooks, Samantha Holvey ve E. Jean Carroll gibi isimlerin de aralarında olduğu 16 kadın, Trump’ın kendilerini taciz ettiğini öne sürerek, olayların soruşturulmasını istemişti. Son olarak ABD’li eski manken ve oyuncu Amy Dorris (47) Trump’ın 1997 yılında ABD Açık Tenis Turnuvası’nda kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. İngiliz The Guardian’a konuşan oyuncu, Trump’ın VIP tuvaletlerinin önünde rızası olmadan kendisini zorla öptüğünü ve eliyle tüm vücuduna dokunduğunu öne sürdü.



Trump iddiayı reddetti



ABD Başkanı’nın zor kullanarak kaçmasına da izin vermediğini söyleyen Dorris, “Beni zorla tuttu ve hareket edemedim. Beni öpmeye çalışırken onu itmeye çalıştım, bu şekilde zarar verebileceğimi düşündüm. Hala bu konu hakkında çok üzgün ve hasta hissediyorum. Kişilik haklarım ihlale uğradı” ifadelerini kullandı. The Guardian gazetesi, Dorris’in iddialarının yanı sıra o dönem görüştüğü bazı arkadaşları, terapisti ve annesinin de olayı doğruladığını yazdı. O dönemde 51 yaşında ve ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump ise avukatları aracılığıyla iddiaları reddetti. Avukatlar, kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde ortaya atılan suçlamaların “siyasi olabileceği” iddiasında bulundu.