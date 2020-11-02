ABD (Amerika) başkanlık seçimi ne zaman? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dünya, ABD'deki seçimlere odaklanmış durumda... Seçimlerden ya Joe Biden, ya da Donald Trump galip çıkacak. Dünyanın kilitlendiği seçimlerin zamanı epey araştırılıyor ve ABD seçimleri ne zaman? sorusu soruluyor. İşte ayrıntılar...

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Amerika Bileşik Devletleri Başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılacak. Sonuçlar TSİ 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak.

KİM ÖNDE?

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine 2 gün kala anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde.

Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump karşısındaki üstünlüğünü koruyor.

Kritik eyaletlerdeki son anketlerde de Biden, Trump'ın birkaç puanla da olsa önünde gözüküyor. Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken, Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.

Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor. Ancak 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat çekiyor.