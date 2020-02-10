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10.02.2020 - 20:24 | | AA

ABD ile Çin arasında 'sızıntı' krizi! 4 Çinli askere suçlama

ABD yönetimi, ülkenin 3 büyük kredi raporlama şirketinden biri olan Equifax'a yönelik veri sızıntısı davasında, Çin ordusundan 4 askeri suçladı.

ABD ile Çin arasında 'sızıntı' krizi! 4 Çinli askere suçlama

 

Adalet Bakanı William Barr, düzenlediği basın toplantısında, 2017'de kredi raporlama şirketi Equifax'a yönelik yapılan, "kayda geçen en büyük siber saldırılardan biri" olarak nitelendirilen hacklenme vakasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu olayda yaklaşık 150 milyon ABD'linin verisinin sızdırıldığına dikkati çeken Barr, konuyla ilgili 4 Çinli askerin suçlandığını söyledi.

Barr, Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke ve Liu Le isimli askerlerin ABD vatandaşlarının sosyal güvenlik ve ehliyet numaralarının da çalınması dahil toplam 9 suçla suçlandığını belirtti.

Yabancı bir ülkenin ordu ya da istihbarat görevlilerinin bu tür suçlamalara maruz kalmasının sık rastlanan bir durum olmadığının altını çizen Barr, "Bu olay, sadece Equifax'ta maddi zarara yol açmadı, aynı zamanda milyonlarca ABD'linin mahremiyetine saldırdı. İnsanlar kimlik hırsızlığının önüne geçmek için önlem almaya çalışırken fazladan para harcadı ve yük yüklendi." ifadesini kullandı.

Equifax sızıntısı

ABD'nin 3 büyük kredi raporlama şirketinden biri olan Equifax, 2017 Eylül'de, aynı yılın mayıs-temmuz döneminde yaşanan siber saldırıda yaklaşık 150 milyon kullanıcısının verilerinin dışarı sızdığını duyurmuştu.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısını etkileyen ABD tarihinin en büyük siber saldırısında, dışarıya sızan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve sürücü belgelerinin bulunduğu kaydedilmişti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, geçen yıl temmuzda, Equifax'ın, veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle 700 milyon dolar ceza ve tazminata mahkum edildiğini duyurmuştu.

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