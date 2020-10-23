Teksas 5 milyon 905 bin, California 5 milyon 802 ve Florida 4 milyon 256 milyondan fazla oyla Ã¼lkede erken oylamanÄ±n en fazla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyaletler olarak Ã¶ne Ã§Ä±karken posta yoluyla oylama iÃ§in Ã¼lke genelinde seÃ§menlerin 85 milyondan fazla oy pusulasÄ± talep ettiÄŸi belirtildi.Â

Ä°nternet sitesinin yÃ¶neticisi Florida Ãœniversitesinden seÃ§im uzmanÄ± ProfesÃ¶r Michael McDonald, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle birÃ§ok eyalette posta veya sandÄ±ÄŸa elden bÄ±rakma yoluyla erken oylamaya izin verilmesinin, sayÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesinde ana etken olduÄŸunu kaydetmiÅŸti.Â

McDonald, erken oylama oranlarÄ±na bakarak seÃ§imlerde 150 milyon oy kullanÄ±labileceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸ, bunun da Ã¼lke seÃ§meninin yÃ¼zde 65'ine tekabÃ¼l edeceÄŸine ve 1908'den bu yana en yÃ¼ksek seviyede katÄ±lÄ±mÄ±n beklendiÄŸine dikkati Ã§ekmiÅŸti.Â

CNN Siyasi Birim verilerine gÃ¶re, 2016 BaÅŸkanlÄ±k SeÃ§imleri'nde toplam 136 milyondan fazla oy kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, bunlarÄ±n 46 milyonunu posta yoluyla kullanÄ±lanlar oluÅŸturmuÅŸtu.

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