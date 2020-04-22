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22.04.2020 - 13:05 | | İHA

ABD'de şok eden araştırma! Sıtma ilacı öldürüyor

Corona virüsü salgınında birçok ülkede kullanılan hidroksiklorokin isimli sıtma ilacı, ABD’de birçok hastanın ölümüne yol açtı.

ABD'de şok eden araştırma! Sıtma ilacı öldürüyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, corona virüs hastaları için uygulanan hidroksiklorokin tedavisinin negatif sonuçlar verdiğini ortaya çıkardı. ABD’de sıtma için kullanılan hidroksiklorokin ile tedavi edilen korona hastalarındaki ölümün, normal bakım uygulanan hastalarda görülen ölümlere göre daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre corona virüs hastalarında hidroksiklorokin kullanımının herhangi bir fayda sağlamadığı ifade edildi. Sıtma ilacı verilen kişilerde, standart bakım uygulananlardan daha fazla ölüm meydana geldi. Araştırmacılar, 11 Nisan'a kadar ölen veya taburcu edilen, hastanede doğrulanmış corona virüs enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan 368 erkeğin tıbbi kayıtlarını analiz etti. Normal bakım alanların yüzde 11'i hayatını kaybederken, hidroksiklorokin verilen hastaların yüzde 28'i hayatını kaybetti. Araştırma, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri ile Virginia Üniversitesi tarafından doğrulandı.

 

 

 

 

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