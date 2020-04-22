MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'nin Missouri eyaleti covid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı
ABONE OL
22.04.2020 - 00:09 | | AA

ABD'nin Missouri eyaleti covid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip corana virüs (covid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.

ABD'nin Missouri eyaleti covid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

 

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

ABD, salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 814 bin 587'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 43 bin 796 kişi öldü.

Çoban köpeği yüzünden dayısını ve kuzenini öldürdüKahramanmaraş'ta bir kişi, köpeğin araca zarar vermesinden dolayı dayısı ve kuzenini silahla öldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan 'ramazan tedbirleri' genelgesi! İftar çadırları olmayacak...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan 'ramazan tedbirleri' genelgesi! İftar çadırları olmayacak...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Aile içi dehşet! Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı

Aile içi dehşet! Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı

Sıradaki Haber