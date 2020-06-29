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29.06.2020 - 04:27 | | AA

ABD'yi çalkalayan şoke eden iddialar! Rusya...

Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklifinin, bazı Amerikan askerlerinin ölümüne yol açtığı öne sürüldü.

ABD'yi çalkalayan şoke eden iddialar! Rusya...

 

Washington Post'un ABD istihbarat belgelerinden haberdar üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, son dönemde yakalanan bazı Taliban militanları, Rusya'nın Taliban'a söz konusu teklifinin ardından bazı Amerikan askerlerinin öldürüldüğünü kaydetti.

Rusya'nın planı kapsamında tam olarak kaç Amerikan ya da yabancı ülke askerinin öldürüldüğü ya da hedef alındığına dair net bir rakam paylaşılmadı.

Washington Post'a konuşan yetkililer, Taliban'ın Amerikan askerlerine yönelik eylemleri ve Rusya'nın para teklifi hakkında mart ayı sonunda Beyaz Saray'da üst düzey bir toplantı düzenlendiğini aktardı.

New York Times'ın iddiası

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden, birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

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