Amerikalı komutan teröriste 'general' dedi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie, Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuştu. Suriye’nin kuzeydoğusunda geçen hafta terör örgütü PKK/YPG’nin ele başı Mazlum Abdi ile görüştüğünü doğrulayan ve terörist elebaşından ‘general’ diye bahseden McKenzie, terör örgütü DEAŞ’a karşı ortaklığın süreceği mesajını verdi.

Ferhat Abdi Şahin, Şahin Cilo ve Mazlum Kobani isimlerini kullanan PKK’lı Abdi, hafta sonu Twitter’dan Amerikalı komutanın kendisini ziyaret ettiğini duyurmuş, Pentagon ise sessiz kalmıştı.

DESTEK SÖZÜ

Röportajda görüşmeyi doğrulayan McKenzie, “Fırat Nehri Vadisi’nin doğusunu ziyaret ederken ‘General’ Mazlum’la görüşme fırsatım oldu. Oradaki askerlerimizi de ziyaret ettim. ‘General’ Mazlum’a kendileriyle ortaklığımızın devam ettiği mesajını verdim” ifadelerini kullandı.

Abdi ile görüşmesinde Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin yönetimindeki kamp ve cezaevlerinin de gündeme geldiğini belirten CENTCOM Komutanı, “Bunları doğrudan biz yönetmiyoruz. Ancak hem güvenlik açısından hem de insani açıdan endişeliyiz. O nedenle SDG’ye, özellikle yerlerinden edilmiş halkla ilgili elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda yaşayanlarla ilgili özellikle kaygılı olduğunu ifade eden CENTCOM Komutanı, şu aşamada kamplarda koronavirüs salgınının görülmediğini ancak buradaki grupların özellikle riske daha açık olduğunu, olası bir enfeksiyonun yayılmasının etkileri konusunda endişeli

olduklarını belirtti.

YEREL KOLLUK GÜCÜ

Bölgede her zaman düşük düzeyde de olsa bir DEAŞ sorunu olacağını da belirten General McKenzie, “SDG ortaklarımızla birlikte kontrol edebildiğimiz

bölgelerde yerel güvenlik oluşumlarının devreye girmesini ve dış desteğe ihtiyaç duyulmamasını sağlamaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

CENTCOM Komutanı, bölgede yerel bir kolluk kuvveti benzeri birimin kurulmasının amaçlandığını, Fırat’ın doğusunda bu kapsamda eğitim vermek amacıyla SDG ile birlikte çalıştıklarını söyledi; ‘’Süreç devam ediyor. Bu konuda iyimserim’’ dedi.

"FIRAT’IN BATISINDAKİ DURUMDAN KAYGILIYIZ"

CENTCOM Komutanı, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin batısında Rusya ve Suriye’nin denetiminde bulunan bölgelerden endişe duyduğunu, buralarda istikrarın sağlanması adına bir anlayışın olmadığını belirtti. McKenzie, bölgede varlık gösteren güçlerin, askeri olarak temizlenen bir yerin nasıl yönetileceği konusunda bir fikirlerinin olmadığını; IŞİD’in ortaya çıkmasına yol açan koşulların hala bu bölgede geçerli olduğuna dikkat çekti.

CENTCOM Komutanı, "Bu konuda endişeliyim ancak yapabileceğimiz çok fazla bir şey de yok. Çünkü orada askerimiz yok. SDG de orada faaliyet göstermiyor. Biz de kontrol edebildiğimiz bölgelere odaklanmaya gayret ediyoruz. Çok sayıda engelle karşılaşabiliyoruz ancak şunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Kansız bir gelecek olmayacak. Bölgede her zaman belirli bir düzeyde direniş olacak" şeklinde konuştu.