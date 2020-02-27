Dünyayı sarsan son dakika! Ülkenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Dünyayı titreten koronavirüs salgını Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı, halihazırda Covid-19 48 ülkede görüldü. Virüs, son 24 saatte Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Norveç, Danimarka ve Estonya gibi ülkelere sıçradı. Gün boyunca koronavirüs salgını haberlerini canlı blogla aktarıyoruz.

17.25 : Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemi potansiyeline sahip, şu an karar noktasındayız. Salgın İran, İtalya ve Güney Kore'de neler yapabileceğini gösterdi.

16.40 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Yardımcısı Masume İbtikar da koronavirüse yakalandı.

16.15 : İran devlet televizyonu: Çin vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklandı. İran'da bu hafta başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte cuma namazı kılınmayacak. Tahran'da dini lider Ayetullah Hamaney'in vereceği Cuma vaazı da iptal edildi.

14.55 : İtalya'yı çalkalayan koronavirüs salgınında Vatikan'dan iptal haberleri var. Papa Francesco, hafif bir rahatsızlık nedeniyle Katolik din adamlarıyla buluşmasını kaçıracak.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun dün burnunu silerken görüldüğü fotoğrafları AP ve Reuters haber ajansları servis etmişti.





83 yaşındaki Papa, St. Peter Meydanı'nda dün kalabalığı selamlamış ve insanlara dokunmuştu. Vatikan'dan Papa'nın hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.







14.55 : İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.



14.20 : İsrail'de İtalya'dan dört gün önce dönen bir turistte koronavirüs tespit edildi. Üçüncü vakaya ulaşan hasta sayısının ardından Tel Aviv yönetimi İtalya'ya seyahat edenlerden kendilerini iki hafta boyunca evlerinde karantinaya almasını istiyor.

13.25 : İran'da dört hasta daha yaşamını yitirdi, can kaybı 26'ya çıktı. İran'da son 24 saatte 106 vaka daha belirlendi, hasta sayısı 245 oldu.

Sağlık Bakanlığı, İranlılardan gerekli olmadıkça ülke içerisinde seyahat etmemelerini istedi.

13.00 : Koronavirüsten bir hastanın hayatını kaybettiği hastaneyi ziyaret eden Fransa lideri Emmanuel Macron, "Önümüzde bir kriz var, salgın giderek ilerliyor" dedi.

12.35 : Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülke genelindeki tüm ilkokul ve liselerin Mart ayı sonuna kadar tatil edilmesi emrini verdi.

12.30 : İsviçre'de üç yeni koronavirüs kapan hasta daha tespit edildi, toplam vaka dörde çıktı.

12.15 : İran'da Sağlık Bakanı yardımcısının ardından Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandı. Aynı zamanda Kum milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu duyurdu.

12.10 : İngiltere'de iki test daha pozitif çıktı, koronavirüs vakalarının 15'e çıktığı resmen açıklandı. Hastaların İtalya ve İspanya'daki Tenerife'ye seyahat ettiği bildiriliyor.

11.40 : Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Paris'te koronavirüs nedeniyle bir Fransızın hayatını kaybettiği hastaneyi ziyaret ediyor.





GÜNEY KORE'DE VİRÜS PATLAMASI

11.35 : Güney Kore'de 171 vaka daha belirlendi, sabaha karşı açıklanan 334 yeni vakayla birlikte toplam hasta sayısı 1766'ya fırladı. Çin'den sonra virüsün en çok yayıldığı ülke olan Güney Kore'de on üçüncü ölüm de gerçekleşti.

10.25 : İran devlet televizyonu, salgındaki can kaybının 22'ye çıktığını izleyicilerine aktardı. Ülkede şu anda 141 kişide virüs tespit edilmiş durumda.

10.20 : Kuveyt ülkedeki koronavirüs hastalarının sayısının 43'e çıktığını açıkladı, daha önceki rakam 26'ydı. Tüm hastaların İran'la bağlantılı olduğu belirtiliyor.

09.30 : Doğu Avrupa ülkesi Estonya'da ilk koronavirüs vakası belirlendi. Hasta İran vatandaşı.

08.55 : Irak'ta altıncı koronavirüs hastası kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı, genç hastanın İran'a seyahat ettiği bilgisini verdi.

08.40 : İskandinav ülkesi Danimarka'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Hastanın İtalya'ya kayak tatiline gittiği ve dönüşte virüsün belirlendiği duyuruldu.







AVUSTRALYA'DAN ÜRKÜTEN UYARI

07.50 : Avustralya Başbakanı Scott Morrison, koronavirüs salgınının küresel çapta bir pandemiye dönüşme riski bulunduğunu ve harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

06.15 : Çin'in güney komşusu Tayvan ülke çapında en üst düzey alarma geçti. Çin'le tüm giriş çıkışları kapatan ülkede şimdiye kadar 32 vakaya rastlandı, bir kişi öldü.

04.20 : Virüsün merkez üssü Çin ana karadaki yeni rakamları açıkladı. Son bir günde 24 yeni can kaybı gerçekleşti, salgının başından bu yana ölenler 2 bin 744 kişiye ulaştı.

433 kişide daha koronavirüse rastlandığını belirten Pekin yönetimi, vaka sayısının 78 bin 497'ye çıktığını açıkladı.







TATBİKATLAR ASKIYA ALINDI

04.00 : ABD ve Güney Kore, ortak askeri tatbikatları süresiz olarak erteledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'yedeki vakaların ardından üst düzey alarm durumuna geçti, Güney Asya ülkesine seyahat edeceklerin bir kez daha düşünmesi uyarısını yaptı.

03.00 : Virüsün Avrupa'daki merkezi İtalya'da Lombardiya Bölgesi’nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiği için kendisini iki haftalık karantinaya aldı.

Facebook hesabından bir görüntü paylaşan Fontana, girdiği testin negatif çıkmasına rağmen karantina kararı verdiğini belirterek, "Bugün itibaren bir şeyler değişecek. Ben de üst düzey sağlık enstitüsünün talimatlarına uyacağım, bunun için iki hafta boyunca kendi halimde tecritte yaşamaya çalışacağım. Bunu özellikle benimle çalışanları korumak için yapıyorum" dedi.







TRUMP: ELLERİNİZİ YIKAYIN

02.40 : ABD Başkanı Donald Trump, beklenen basın toplantısına elinde bir haritayla çıktı. Salgına karşı en iyi ve en kötü hazırlanan ülkeleri gösteren haritayı gösteren Trump, "Çin lideri Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı" dedi.

Yardımcısı Mike Pence'i koronavirüs salgını için görevlendirdiğini belirten Trump, "Bu hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. Ama ABD halkına karşı risk oldukça az. Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız" ifadesini kullandı.

Aşı çalışmalarının hızla ilerlediği bilgisini veren ABD lideri, şu tavsiyeleri verdi: "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın."

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında elinde bir harita tutuyordu. Salgına karşı en iyi ve en kötü hazırlanan ülkelerin gösterildiği haritada, üç renk var. En iyi hazırlanan ülkeler sarı, ikinci derecede olanlar turuncu ve en kötü hazırlık yapılan ülkeler bordo renkte. Haritada Türkiye sarı renkte gösteriliyor.





UMRELER İPTAL

02.00 : Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretleri askıya aldı. Virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişler de durduruldu.

01.40 : Bahreyn, Irak ve Lübnan'la tüm uçuşları yeni bir emre kadar durdurdu.

00.40 : Balkan ülkesi Romanya ilk koronavirüse rastlandığını resmen açıkladı. Sağlık Bakanı Victor Costache, Gorj kentinde yaşayan erkeğin geçen ay Romanya'ya seyahat eden İtalyanlarla doğrudan temas kurduğunu söyledi.

00.00 : Bahreyn yedi yeni koronavirüs kapmış hasta tespit edildiğini, toplam vakanın 33'e çıktığını duyurdu.