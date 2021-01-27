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27.01.2021 - 16:06 | | AA

Aslan çobanı öldürdü

Kenya'da hayvanları otlatmaya çıkaran 15 yaşındaki çoban, Masai Mara Ulusal Koruma Alanı yakınlarında bir aslanın saldırısında yaşamını yitirdi.

Aslan çobanı öldürdü

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Masai Mara Ulusal Koruma Alanı muhafızlarından Eddy Nkoitoi, çobanın sürüyü otlatmaya gittiğini ve bir ağacın altında uyurken aslanın saldırısına uğradığını söyledi.

Nkoitoi, aslanın muhtemelen çok yaşlı olduğunu ve avlanmak için yeterli enerjisi olmadığından çocuğa saldırmayı tercih ettiğini belirtti.

Aslanı yakalamak için özel bir ekip oluşturulduğu kaydedildi.

Masai Mara'da av için koruma alanı dışına çıkan aslanlar, çalıların aşırı uzamasından dolayı fark edilemiyor.

Manisa'da hafif ticari araç, debisi yükselen derede sürüklendiManisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi'nde sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu.
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