MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Avustralya'da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimi bulundu
ABONE OL
23.02.2021 - 12:42 | | AA

Avustralya'da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimi bulundu

Aborjin kaya resimleriyle bilinen Kimberley'de ortaya çıkarılan çizim, dünya çapında yankı buldu. 2 metre boyutundaki çizimin Pasifik Okyanusu'ndaki adalarda bulunan hayvan resimleriyle bağlantısı araştırılıyor.

Avustralya'da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimi bulundu

Batı Avustralya’da, bir kaya sığınağında 17 bin 300 yıl önce çizildiği sanılan, ülkenin bilinen en eski çizimi bulundu.

BBC’nin haberine göre, arkeologlar, Aborjin kaya resimleri ile bilinen Kimberley bölgesinde 17 bin 300 yıllık bir kanguru resmine rastladı.

2 metre boyutundaki kanguru resminin kırmızı toprak boyasıyla çizildiği ifade edildi.

Batı Avustralya Üniversitesinden araştırmacı Dr. Sven Ouzman, kanguru resmini Güney Doğu Asya'daki adalarda 40 bin yıl öncesine ait kaya resimlerine benzeterek kültürel bir bağlantı olabileceğini ifade etti.

Söz konusu resme ait ayrıntılar, 'Nature Human Behavior' dergisinde yayımlandı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği sanılan, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulunmuştu.

Antalya'da vahşet! Engelli adama öldüresiye dayakAntalya'da evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara yüzde 40 engelli eşi Emine Kara ile iki çocukları dövüldü. Yoğun bakıma alınan Mümin Kara'nın, sağ gözünün görme işlevini kaybedebileceği belirtildi. Aileyi darbeden A.Y.'nin, iddiaya göre elindeki soda şişesini göstererek “Hepinizi bu şişeye oturturum" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim duyurusu: Çok önemli iki haftanın ortasındayız

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim duyurusu: Çok önemli iki haftanın ortasındayız

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Son depremler güncel listesi bugün | Deprem mi oldu, neresi sallandı?

Son depremler güncel listesi bugün | Deprem mi oldu, neresi sallandı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet