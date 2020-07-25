Avusturya’dan 32 ülkeden girişlerde covid-19 testi zorunluluğu

Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19’a ilişkin durumun stabil olmadığı, aralarında ABD, Rusya, İngiltere, Portekiz ve Türkiye’nin de bulunduğu 32 ülkeden Avusturya’ya gelen kişilere yönelik pazartesiden itibaren yeni düzenlemenin hayata geçirileceği duyuruldu.

Buna göre, başta Avusturyalılar olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve bu ülkede oturumu bulunan yabancılar, söz konusu ülkelerden Avusturya’ya girişlerde en az 3 günlük negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz edecek.

Söz konusu testi yaptırmamış kişilerin ülkeye giriş yaptıktan sonra en geç iki gün içinde test yaptırmaları ve negatif sonuç çıkana kadar karantinada kalmaları gerekiyor. Yurtdışında test yaptırma imkanı bulamayan kişiler, Avusturya’da yaptırdıkları testin bedelini kendileri karşılayacak.

Bakanlığın yeni düzenlemesine göre, Avusturya’da oturumu bulunmayan üçüncü ülke vatandaşları için ise negatif sonuçlu Kovid-19 testinin yanı sıra 10 günlük ev karantinası öngörülüyor.

Ayrıca pazartesi günü yürürlüğe girecek yeni düzenleme halihazırda riskli ülkelerde bulunan kişiler için 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Avusturya, bu düzenleme öncesinde riskli ülkelerden gelen kişiler için ya negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz edilmesi ya da 14 gün zorunlu karantinada kalınması şartlarını koşuyordu. Bu düzenlemeyle ülkeye girmeden önce ya da sonra test yaptırılması zorunlu hale getirilmiş oldu.