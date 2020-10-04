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04.10.2020 - 18:16 | | AA / DHA

Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek başına saldırarak şehit olduğu ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi.

Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı

Mübariz İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdikten sonra şehit olduğu mevzi Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti.

Azerbaycan ordusu, mevziye Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycanın milli kahramanı Mübariz İbrahimovun şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı

MÜBARİZ İBRAHİMOV KİMDİR?

Mübariz İbrahimov, 7 Şubat 1988'de Aliabad'da doğdu. 1994 yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu'nda başlayıp 2005 yılında lise öğretimini tamamladı.Askerliğini, Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde 2007 yılında Çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil olarak çalışan İbrahimov, 2009 yılının Ağustos ayında Astsubay Çavuş oldu. Mübariz İbrahimov, 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında kimseye haber vermeden, sadece "Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağ olsun." diye bir mektup bırakarak tek başına mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi.

45 Ermeni asker ve subayını öldürdü. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat çarpıştı ve sabaha karşı şehit oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Astsubay Çavuşu Mübariz Ağakerim oğlu İbrahimov'a "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" unvanının verilmesi hakkında kararını onayladı.

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