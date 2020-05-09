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09.05.2020 - 07:00 |

Bakana Flynn övgüsü: Tarih kitaplarına girecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik eski Danışmanı Michael Flynn hakkında Rusya soruşturması kapsamında açılan davanın düşürülmesi talebi, tartışma yarattı. Trump, davanın düşürülmesini isteyen Adalet Bakanı William Barr için “Tarih kitaplarına geçecek” dedi.

Bakana Flynn övgüsü: Tarih kitaplarına girecek

 

Michael Flynn, 2016’da Trump başkan seçildikten sonra Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında FBI’a yalan söylemekle suçlanmış, 3 yıldır süren davada Flynn önce suçunu kabul edip savcılıkla işbirliği yapmış ancak daha sonra itirafını geri çekmişti.

Adalet Bakanlığı, önceki gün yeni ortaya çıkan belge ve bilgiler ışığında Flynn’in FBI soruşturmasının meşru temellere dayanmadığını savunarak davanın düşürülmesi için harekete geçmişti. ABD Başkanı Trump, dün bir TV programında Adalet Bakanı Barr’ı övdü. Trump, “Bill Barr inanılmaz bir güven ve cesaret adamı. Tarih kitaplarına geçecek” dedi. Trump, “Barr benim dönemimde ilk adalet bakanı olsaydı Rusya soruşturması başlatılamazdı” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, “Barr’ın adaleti siyasileştirme çabası sınır tanımıyor” dedi, Barr’ı Flynn davasını düşürerek Başkan Trump’ı korumak ve durumu örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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