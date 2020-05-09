Bakana Flynn övgüsü: Tarih kitaplarına girecek

Michael Flynn, 2016’da Trump başkan seçildikten sonra Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında FBI’a yalan söylemekle suçlanmış, 3 yıldır süren davada Flynn önce suçunu kabul edip savcılıkla işbirliği yapmış ancak daha sonra itirafını geri çekmişti.

Adalet Bakanlığı, önceki gün yeni ortaya çıkan belge ve bilgiler ışığında Flynn’in FBI soruşturmasının meşru temellere dayanmadığını savunarak davanın düşürülmesi için harekete geçmişti. ABD Başkanı Trump, dün bir TV programında Adalet Bakanı Barr’ı övdü. Trump, “Bill Barr inanılmaz bir güven ve cesaret adamı. Tarih kitaplarına geçecek” dedi. Trump, “Barr benim dönemimde ilk adalet bakanı olsaydı Rusya soruşturması başlatılamazdı” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, “Barr’ın adaleti siyasileştirme çabası sınır tanımıyor” dedi, Barr’ı Flynn davasını düşürerek Başkan Trump’ı korumak ve durumu örtbas etmeye çalışmakla suçladı.