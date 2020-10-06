MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Baş ağrısından şikayet ediyordu... Beyninden tenya çıktı!
ABONE OL
06.10.2020 - 16:00 |

Baş ağrısından şikayet ediyordu... Beyninden tenya çıktı!

7 yıldır migrenden mustarip kadın, mide bulandıran gerçeği doktora gittiğinde öğrendi. 25 yaşındaki genç beyninde tenya larvaları olduğu anlaşıldı.

Baş ağrısından şikayet ediyordu... Beyninden tenya çıktı!

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir kafede çalışan 25 yaşındaki barista, baş ağrısının yanında bulanık görmeye başlayınca hastaneye sevk edildi.

Doktorların yaptığı MR taramasının ardından kadının başının arkasındaki oksipital lobda 8 mm uzunluğunda bir lezyon bulundu.

Cerrahlar, herhangi bir komplikasyon yaşanmadan kiste benzeyen şeyi çıkarmayı başardı; ne var ki çıkardıkları parçanın insan dokusu olmadığını gördü.

DNA testi, insanlara genelde az pişmiş domuz etinin yenmesiyle bulaştığı için domuz tenyası olarak da bilinen Taenia Solium'la bir eşleşme buldu.

Geçen ay The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene adlı bilimsel dergide yayımlanan vaka çalışmasının yazarları, "Vakanın Avustralya'da görülen ilk yerli nörosistiserkoz (merkezi sinir sisteminin tenya larvasıyla enfekte olması sonucu ortaya çıkan hastalık) vakası olduğuna inanılıyor. Avustralya'da daha önce görülen vakalarda hasta ya göçmendi, ya da endemik bölgelere gidip geri gelen sakinlerdi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kadın, yurtdışına çıkıp tenya enfeksiyonunun yaygın olarak görüldüğü ülkelere, mesela bazı Asya ve Latin Amerika bölgelerine hiç gitmemişti. Fakat kadının Melbourne'da yaşadığı bölgedeki sakinlerin yüzde 10'dan fazlası Asya doğumlu.

Bilim insanları kadının, hastalıktan etkilenen bir ülkeden gelmiş başka bir tenya taşıyıcısının saldığı T. soldum yumurtalarını yanlışlıkla yutmuş olabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar "Bu olayı daha fazla vakanın izlemesi muhtemel" diye ekliyor. "Klinik tedavi uzmanlarının, dünya çapında seyahat etmenin kolaylaşması ve sıklaşmasıyla birlikte dünyanın birçok bölgesinde büyük ölçüde endemik olan hastalıkların, endemisitesi düşük ülkelerin sakinleri için de risk teşkil ettiğini unutmaması gerek."

Geçen yıl Hindistan'da beynine ve testislerine tenya yerleşen bir genç hayatını kaybetmişti.

Çin'de bir inşaat işçisi de domuz eti içeren Çin güveci yemiş ve bunun ardından işçinin beyninde yüzlerce tenya bulunmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe

Şişli'de 'kuaför kaçırıldı' ihbarı polisi harekete geçirdi!İstanbul Şişli'de bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Cipte ruhsatsız bir tabanca bulundu, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu arada, kuaförün hastaneye götürülüş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 çocuk annesi intihar etti

5 çocuk annesi intihar etti

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Evde döner nasıl yapılır? Evde et döner tarifi ve malzemeleri

Evde döner nasıl yapılır? Evde et döner tarifi ve malzemeleri

Sıradaki Haber