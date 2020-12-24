Başarı hikayesinden 'savaş durumuna': Yoğun bakım doldu taştı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başlarında başarı hikayesi olarak öne çıkan Güney Kore şimdilerde salgında hızlı artan vakalar karşısında zor bir sınav veriyor.

New York Times'ın (NYT) haberine göre Asya ülkesinde yetkililer enfeksiyon sayısındaki patlamanın ardından yoğun bakım servisleri için daha fazla yatak sağlamak adına çaba harcıyor.

Vakaların kontrol altına alınamaması ve hastanelerdeki yükün hafifletilmemesi halinde Güney Kore'nin pandemide ilk kez 3. Aşama kısıtlamalara gitme ihtimali ortaya çıkarken, ülke genelindeki yoğun bakım servislerinde yalnızca 42 yatağın boş kaldığı belirtiliyor.

Ülke nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yapan başkent Seul'de tablonun çok daha kritik olduğu ve şehirdeki hastanelerde acil vakalara hizmet edebilecek sadece 6 yatak kaldığı ifade ediliyor.

Yılın büyük kısmında dünyanın geri kalanı için model olarak gösterilen ülkede son günlerde sessiz bir korkunun hakim olduğu gündeme geliyor: Seul sokakları gün geçtikçe daha da boşalıyor. Süpermarketler hazır noodle ve yemek setlerine talebin hızla arttığını bildiriyor. Restoran sahipleri, yemek yiyen müşterileri için kapılarını kapatmak zorunda kalmaktan ve yalnızca paket servis siparişi almaktan endişe duyuyor.

2020 başlarında ülkede koronavirüsün merkezi sayılan Daegu şehrinde yer alan Yeungnam Üniversitesi Tıp Merkezi'nde başhemşire Myeong Hae-kyung, "Geçen seferkinin aksine şimdi virüs her yerde ortaya çıkıyor, hiçbir yer güvenli değil. Son günlerde hayatım evle iş arasında gidip gelmekle geçiyor. Başka bir yere gitmeye korkuyorum" diyor.

Ülkede pandeminin bu dalgasında hastaneler en kritik noktayı oluşturuyor.

Güney Kore, hastalara teşhisten bir gün sonra hastanede yatak imkanı sunmayı amaçlamış olsa da günlük vaka sayısının bini aştığı ve toplam vaka sayısının 52 bin 550'yi bulduğu ülkede bu hedefi gerçekleştirmek şimdilik mümkün görünmüyor.

Yalnızca Seul'de pazar günü itibarıyla 368 hastanın hâlâ yatak beklediği belirtilirken, başkentte geçen hafta iki kişinin bu süreçte hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Başbakan Chung Sye-kyun'un pazar günü yaptığı açıklamada "Bir savaştaymışız gibi kritik hastalar için yatak sağlamamız gerekiyor. Geçen her gün kritik" sözleri tablonun vahametini ortaya koyarken, acil müdahale gerektiren vaka sayısının son rakamlarla 284'e ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe