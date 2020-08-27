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27.08.2020 - 17:18 | | DHA

Başkan Trump ‘aldatmaca’ kelimesini 250 kez kullandı

ABD medyasınından CNN, ABD Başkanı Donald Trump’un konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını analiz etti. Analizde, bir yıl içinde “aldatmaca” anlamına gelen “hoax” kelimesini 250 kez kullandığını açıkladı.

Başkan Trump ‘aldatmaca’ kelimesini 250 kez kullandı

ABD medyasınından CNN, ABD Başkanı Donald Trump’un konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını mercek altına aldı. CNN muhabiri Brian Stelter ve yazar Peter Pomerantsev yaptığı analiz çalışmasında, ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik herhangi bir eleştiriyi tanımlamak için sürekli "aldatmaca" kelimesini kullandığını ifade etti. Trump'ın "Hoax" (aldatmaca) kelimesini sözlü ve yazılı olarak 250 kez kullandığı ifade edildi.

Brian Shelter, aldatmaca anlmanına gelen "hoax" kelimesini Başkan silah gibi kullandığını ifade etti.

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