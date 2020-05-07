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07.05.2020 - 17:13 | | DHA

Belarus Cumhurbaşkanı'ndan tepki çeken corona virüs önerisi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, corona virüs (Covid-19) salgını hakkında söyledikleri ülkede tepkilere neden oldu.

Lukaşenko halka hitaben yaptığı konuşamada koronavirüse karşı uyarılarda bulunarak, erkeklere, yabancı kadınlarla öpüşmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Lukaşenko, erkeklere, “bir ay sabredin”dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin alması gereken önlemlerden bahsederken, “Bir erkek, bir kadını bir kez öpmüş mü? Peki, onu öpmeye devam etsin. Ama, başka kadınlara gidip onlara asılmasın. Bir ay sabretsin” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMURU

Aile sahibi olan erkeklere de, aileleri ile birlikte olmaları çağrısında bulunan Lukaşenko, “Sokağa çıkın, bisiklete binin, temiz hava alıp ciğerlerinizi açın. Çünkü bu hastalık, akciğerlerle ilgili bir hastalık. Ama eğer evde kalıp sürekli öksürürsen, hareketsiz kalırsan, o zaman nasıl sağlıklı olacaksın ? , dedi. Lukaşenko, önceki gün, 9 Mayıs’ta yapılacak olan Zafer Bayramı kutlamalarının iptalinin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Lukaşenko'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

 

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