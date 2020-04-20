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20.04.2020 - 04:25 | | AA

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip corona virüs salgınıyla (covid-19) mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

 

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Bugün, Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadele ve küresel ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Liderler ayrıca kritik bölgesel ve ikili konuları görüştü.'' ifadelerine yer verildi.

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Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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