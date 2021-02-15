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15.02.2021 - 02:20 | | AA

Biden 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Şubat Cuma günü sanal olarak düzenlenecek G7 liderler zirvesine katılacak.

Biden 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak

 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, geçen sene nisan ayından bu yana ilk kez düzenlenecek G7 liderler zirvesinde, Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve küresel ekonomin yeniden inşası konularını ele alacağı belirtildi.

Biden'ın zirvede Kovid-19 aşısının üretimi, dağıtımı ve tedariki ile ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar tehdidine karşı sağlık finansmanları kurulması konusunda iş birliği yapmaya odaklanacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in neden olduğu ekonomik güçlükler ve küresel iklim krizinin de gündeminde olacağı kaydedildi.

MSB o görüntüleri paylaştı: 3 teröristin vurulma anıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
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