'Biden FBI Direktörü Wray'in devam etmesini istiyor'

Amerikan basınının konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, FBI Direktörü Wray'in görevini sürdürmesini istiyor.
Trump'ın bu göreve atadığı Wray, 6 Ocak Kongre baskınının ardından yeterli önlemlerin alınmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı.
Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a karşı ikinci kez azil soruşturması başlatmıştı.
Otel odasında kadın cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandıİstanbul Bayrampaşa’da bir otel odasında 9 gün önce iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt isimli 3 çocuk sahibi kadının katil zanlısı olarak aranan Cemil Yar yakalandı. Küçükçekmece İlçe ve Cinayet Büro ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandığı adreste yakalanan katil zanlısı emniyette sorguya alındı.