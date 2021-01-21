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21.01.2021 - 20:38 | | AA

'Biden FBI Direktörü Wray'in devam etmesini istiyor'

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray'in görevine devam etmesini istediği öne sürüldü.

'Biden FBI Direktörü Wray'in devam etmesini istiyor'

 

Amerikan basınının konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, FBI Direktörü Wray'in görevini sürdürmesini istiyor.

Trump'ın bu göreve atadığı Wray, 6 Ocak Kongre baskınının ardından yeterli önlemlerin alınmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı.

Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a karşı ikinci kez azil soruşturması başlatmıştı.

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