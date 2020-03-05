Biden ‘Süper Salı’da zaferle döndü!..

ABD’de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı “Süper Salı”ya, eski başkan yardımcısı Joe Biden damgasını vurdu. Demokrat Parti’deki adaylık yarışına oldukça kötü başlangıç yapan ve bir diğer önemli aday olan Vermnont Senatörü Bernie Sanders’ın oldukça gerisinde kalan Biden, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Süper Salı’da 14 eyaletin 9’unu kazanan Biden, delege sayısında bir anda Sanders’ın önüne geçti.



Biden, özellikle Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts eyaletlerinde ipi önde göğüsledi. Diğer yandan sol eğilimleriyle öne çıkan ve özellikle Amerikalı genç jenerasyondan destek gören Sanders ise Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerini kazandı. Maine’de ise iki aday birbirlerine çok yakın oy aldı. Sonucu merakla beklenen ve çok büyük önem taşıyan iki eyalet, Kaliforniya ve Teksas’da sonuçlar daha geç belli oldu. Teksas’ı Biden kazanırken, Kaliforniya’da Sanders öne çıktı. Seçim kampanyası için 500 milyon dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ise sadece Amerikan Samoası’nda yarışı önde bitirdi.



Delegelerin üçte biri



Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da kendi eylaetinde bile üçüncü sırada yer alabildi. İlk ön seçimin yapıldığı Iowa’da zafer kazanan Pete Buttigieg daha sonra yarıştan çekilmişti. Buttigieg ve onun gibi yarıştan çekilen Amy Klobuchar, Joe Biden’a destek verdiklerini açıklamıştı. Bu desteklerin de Biden’ın bu yükselişinde etkisi olduğu ifade ediliyor.



ABD’de Süper Salı olarak adlandırılan ve bu yıl 14 eyaletin katıldığı ön seçim günü, başkanlık adaylığı konusunda büyük önem taşıyor. Demokrat Parti’nin başkan adayı olacak kişinin en az 1990 delegenin desteğini alması gerekiyor. Süper Salı öncesi 4 eyalette sadece 155 delege belirlenmişti. Süper Salı’da belirlenen delege sayısı ise 1357. Böylece ABD genelinde delegelerin üçte biri belirlenmiş olacak. Demokrat Parti’nin 3 Kasım’da Donald Trump karşısında yarışacak başkan adayı, Temmuz ayında Milwaukee eyaletinin Wisconsin kentinde yapılacak kurultayında açıklanacak.



Eşi siper oldu

Joe Biden, Los Angeles kentinde sahnede konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Ellerindeki pankartlarla sahneye fırlayan iki kadın “Sütçülük ölsün” sloganları attı.



Protestoculardan ilki güvenlik görevlileri tarafından engellenirken, diğerinin ise Biden’ın eşi Jill Biden ve baş danışmanı Symone Sanders ile tartıştığı görüldü. Biden ise protestocuların apar topar uzaklaştırılmasının ardından konuşmasına devam etti.



500 milyon dolar harcadı, bıraktı



Süper Salı ön seçimleri, Biden’ın zaferi kadar, Michael Bloomberg’ün yaşadığı hüsrana da sahne oldu. Seçim kampanyası için 500 milyon dolardan fazla para harcayan New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg şu ana dek sadece 175 oy kazandığı Amerikan Samoası’nda ilk sırada yer aldı. Bloomberg’ün bu küçük eyaleti yerlisi olan Tulsi Gabbard’ı da geride bırakarak kazanması sonrası ünlü siyasinin burada ne kadar harcama yaptığı konusunda soruları da gündeme getirdi. Sosyal medyada Bloomberg’ün buradaki birinciliğiyle ilgili iğneleyici paylaşımlar yapıldı. Bloomberg, son sonuçlara göre sadece 9 delegede kalırken, adaylık yarışından çekildiği açıklandı.