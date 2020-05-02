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02.05.2020 - 16:08 | | DHA

Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds’un 29 Nisan’da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu.

Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın nişanlısı Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyurdu.

‘ANNESİ DE BABASI DA CORONA VİRÜSLE SAVAŞTI'

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalandığını açıklamıştı. Semptomları süren Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra nişanlısı Carrie Symonds’un da virüse yakalandığı duyurulmuştu. Johnson, daha sonra taburcu edilmişti.

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