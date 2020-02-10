Bulaşan kişi sayısı 40 bine dayandı

6188’i ağır durumda

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiği yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559’a ulaştı. Ölü sayısı ise 813’e çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu, ismi “yeni koronavirüs zatürresi”nden (NCP) etkilenen 6188’inin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

774 kişi ölmüştü

Son verilere göre, NCP’den ölenlerin sayısı 2003’te toplam 774 kişinin öldüğü şiddetli akut solunum yolu sendromu, SARS’ı geçti.

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise yaptığı açıklamada “Bizi mutlu eden haber, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısının her geçen gün azalması” dedi.

ÖLÜMCÜL 7 TIBBİ SUÇ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Çin Yüksek Mahkemesi ortak bir açıklama yaptı. 7 maddelik tıbbi suçun listelendiği ortak açıklamada, ağır suçlarda idam cezasının göz önünde bulundurulacağı duyuruldu. 7 madde şöyle:

- Sağlık personelinin kasten yaralanması veya öldürülmesi.

- Sağlık personelinin özgürlüğünü hakaret, şiddet, tehdit, iftira ve suçlamayla kısıtlamak.

- Sağlık personelinin virüse karşı savunmasız hale gelmesine neden olacak eylemler (koruyucu maskeyi ve kıyafetleri yırtmak veya tükürmek).

- Muayene olmak ve karantina altına alınmak gibi tedavi önlemlerini reddetmek ve virüs nedeniyle ölenlerin cenazelerinin yasalara uygun olarak imha edilmesini engellemek.

- Sağlık kurumlarını kasıtlı olarak işgal etmek, rahatsızlığa neden olmak, yasadışı bir şekilde ceset yerleştirme, kargaşaya neden olma ve düzeni bozmak.

- Sağlık kurumlarına ruhsatsız silah, mühimmat, patlayıcı ve radyoaktif veya zehirli maddeyle girmek.

- Sağlık personelinin güvenliğinin ihlali ve tıbbi düzenin bozulması.

24 ülkeye yayıldı

Koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye yayıldı. Çin anakarasının dışında Hong Kong’da 26, Makau’da 10, Tayvan’da 16, Japonya’da 96, Singapur’da 40, Tayland’da 32, Güney Kore’de 25, Malezya’da 17, Avustralya, Vietnam, Almanya’da 14’er, ABD’de 12, Fransa’da 11, BAE’nde 7, Kanada’da 6, İngiltere, İtalya, Hindistan, Filipinler’de 3’er, Rusya’da 2, Nepal, Sri Lanka, Kamboçya, Belçika, İspanya, İsveç ve Finlandiya’da 1’er vaka görüldü.

Vuhan’da ‘kayıp’ gazeteci

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan sokaklarındaki “gerçekleri” paylaşan gazeteci Chen Qiushi’nin de kayıp olduğu iddia edildi. Vuhan’da salgınla mücadele eden insanların yaşamını Twitter ve Youtube’daki 500 bini aşkın takipçisiyle paylaşan Qiushi’den 4 gündür haber alınamadığı belirtildi. CNN’e isim vermeden konuşan Qiushi’nin bir arkadaşı, gazetecinin ihanet suçlamasıyla “karantina” adı altında gözaltına alındığını, virüs kapmasından korktuklarını söyledi.

Mallorca’da yeni vaka

İspanya’nın Mallorca Adası’nda yaşayan ve koronavirüs şüphesiyle test yapılan İngiliz ailedeki babada virüs tespit edildiği açıklandı. 46 yaşındaki adamın eşi ve 2 çocuğunda ise virüse rastlanmadı. Adamın geçen günlerde Fransa’ya gittiği ve daha sonra koronavirüs teşhisi konulan bir kişiye yardım etmek amacıyla yanında bulunduğu ortaya çıktı. Fransa’dan Mallorca Adası’na dönen adamın bulunduğu uçaktaki kişilere de test yapılacak.