Celine Dion’un erkek hayranı adını resmi olarak Celine Dion yaptı

İngiltere'nin Staffordshire kentinde bir bakım evinde çalışan 30 yaşındaki Thomas Dodd, alkol aldığı bir sırada Celine Dion’un konserini internet üzerinden izlediğini ve o sırada bunun ‘harika bir fikir’ gibi göründüğünü söyledi. Resmi işlem sonrası Celine Dion ismini alan Dodd, “Daha kötüsü olabilirdi, Boris Johnson da olabilirdi, şanslıyız ki canlı konser vermiyor” dedi.