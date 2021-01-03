MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Celine Dion’un erkek hayranı adını resmi olarak Celine Dion yaptı
ABONE OL
03.01.2021 - 14:45 | | DHA

Celine Dion’un erkek hayranı adını resmi olarak Celine Dion yaptı

Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion’un hayranı Thomas Dodd, internet üzerinden Dion’un konserini dinlerken aldığı alkolünden etkisiyle adını resmi olarak Celine Dion yaptı.

Celine Dion’un erkek hayranı adını resmi olarak Celine Dion yaptı

İngiltere'nin Staffordshire kentinde bir bakım evinde çalışan 30 yaşındaki Thomas Dodd, alkol aldığı bir sırada Celine Dion’un konserini internet üzerinden izlediğini ve o sırada bunun ‘harika bir fikir’ gibi göründüğünü söyledi. Resmi işlem sonrası Celine Dion ismini alan Dodd, “Daha kötüsü olabilirdi, Boris Johnson da olabilirdi, şanslıyız ki canlı konser vermiyor” dedi.

    Son dakika... Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktıPınar Gültekin cinayetinde yarın görülecek olan ikinci duruşma dört gözle bekleniyor. İlk duruşmada katil Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı raporu istenmişti. Adli Tıp o raporu hazırladı. Raporun ayrıntılarını CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk aktardı...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Balkondaki tartışma sokakta son buldu!

    Balkondaki tartışma sokakta son buldu!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet