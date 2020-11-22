Çifte cinayet zanlısının serbest bırakılması infial yarattı!

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, siyahilere yönelik polis şiddetine yönelik protestolar sırasında iki göstericiyi öldürmekle suçlanan Kyle Rittenhouse'un cuma günü kefaletle serbest bırakılmasını eleştirdi.

Ocasio-Cortez, 17 yaşındaki Rittenhouse'ın iki milyon dolar karşılığında özgürlüğüne kavuşmasının ülkedeki sistematik ırkçılığın kanıtı olduğunu Twitter hesabında ifade etti:

"Eğer Müslüman olsaydı ve aynı şeyi başka bir bağlamda gerçekleştirseydi, Rittenhouse'ın serbest bırakılacağına inanan herhangi bir kişi var mı? 'Sistematik ırkçılık yok' diyenler, işte bu ona benziyor: Bizim hapis sistemimizin mayasında da bulunan beyaz üstünlüğünün korunması. Kanun ve düzensizlik."

Polis teşkilatında reforma gidilmesinin "vahşi insanların hapisten çıkmasına neden olacağını" savunanlara da cevap veren 31 yaşındaki Temsilciler Meclisi üyesi, mevcut durumun zaten öyle olduğunu söyledi.

MSNBC'nin meşhur yorumcusu Mehdi Hasan da Ocasio-Cortez gibi "Ya Kyle Rittenhouse Müslüman olsaydı..." paylaşımında bulundu.

CNN yorumcularından, deneyimli Beyaz Saray muhabiri April Ryan, Rittenhouse'ı destekleyenlerin ülkedeki ırkçılığı en net şekliyle gözler önüne serdiğini bildirdi.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'daki protestolar, 23 Ağustos'ta hane içi bir olaya müdahale eden beyaz bir polis memurunun siyahi Jacob Blake'i 7 kez sırtından vurmasıyla, ağustos ayı sonlarında patlak vermişti.

17 yaşındaki Rittenhouse, protestolar sırasında Joseph Rosenbaum ve Anthony Huber isimlerini taşıyan iki göstericiyi vurarak öldürmek ve üçüncü bir erkeği yaralamakla suçlanıyor.

İki milyon dolarlık kefalet bedelinin kurulan fonla iki gün içinde toplanması ve pek çok muhafazakarın açık beyanı, Rittenhouse'a gösterilen desteği gözler önüne seriyor.

MyPillow CEO'su Mike Lindell ve muhafazakar aktör Ricky Schroder açık bir şekilde Rittenhouse için bağış yapan isimler arasında. 17 yaşındaki zanlının avukatı Lin Wood, tahliyeden sonra Twitter adresinde bu iki isme teşekkür etti.

Fox News sunucusu Tucker Carlson da Siyahilerin Hayatı Önemlidir hareketinden göstericileri öldüren bu kişiye sahip çıkan yorumlarda bulunmuştu.

Yalnızca iki ay kadar hapiste kalan Kyle Rittenhouse, perşembe günü Washington Post'a yaptığı açıklamada "Kendimi korumak zorunda kaldığımı hissediyorum. Kendimi korumasaydım o gece ölebilirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe