Çin’den gelen tohumlar ortalığı karıştırdı!

Yetkililer, vatandaşlara gizemli tohumları ekmemelerini, bunların yerli bitkileri ve böcekleri yok edebilecek istilacı türler olabileceğini söyledi. Ayrıca durumun Tarım Bakanlığı’na (USDA) bildirmesi istendi. ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi’nin bitki koruma programından Osama El-Lissy, “Şimdiye kadar incelediğimiz örnekler arasında hardal, lahana, nane, adaçayı, biberiye, lavanta, ebegümeci ve gül gibi 14 farklı tohum türü belirledik” dedi. Tohumlar hakkında soruşturma devam ederken, Japonya, Kanada ve Avustralya’da bazı kişiler de benzer paketler aldıklarını bildirdi. Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, paketlerin üzerindeki etiketlerin sahte olduğunu belirterek, olayın araştırılması amacıyla paketlerin Çin’e gönderilmesi için ABD posta servisi USPS ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.