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10.11.2020 - 19:04 | | AA

Çin'in Nepal sınırında 150 hektardan fazla toprak işgal ettiği iddiası

Çin'in sınır komşusu Nepal'in topraklarının 150 hektardan fazlasını ilhak ettiği ileri sürüldü.

Çin'in Nepal sınırında 150 hektardan fazla toprak işgal ettiği iddiası

Telegraph'ın haberine göre, Nepalli bir grup siyasetçi, Çin yönetiminin 6 sınır bölgesinde sınır taşlarının yerini ve doğal sınır işlevi gören nehirlerin yatağını değiştirerek toprak gaspı yaptığı iddiasında bulundu. 

Siyasetçiler, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) askerlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Humla bölgesinde Limi Vadisi ile Hilsa kasabası arasındaki sınır taşlarının yerini değiştirdiğini, işgal ettikleri alanlarda üsler inşa ettiğini ileri sürdü. 

Benzeri işgallerin Rasuwa, Sindhupalchowk, Sankuwasabha ve Gorkha bölgelerinde de görüldüğü iddia edildi. 

Öte yandan Tibet Özerk Bölgesi'nde görev yapan Çinli mühendislerin Himalaya Dağları'ndan doğan akarsuların yataklarını değiştirdiği ve böylelikle topraklarını genişlettiği iddialar arasında yer aldı. 

Siyasetçileri, söz konusu yöntemlerle bugüne dek 150 hektardan fazla arazinin Çin tarafından işgal edildiğini savundu. 

Çin ve Nepal yönetimleri iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, siyasetçiler Kathmandu yönetimini Çin ile ticari ve bölgesel ilişkilerini bozmamak adına Pekin'in eylemlerine sessiz kalmakla suçladı. 

Çin ile Hindistan arasında yaz aylarında Himalayalar'ın batısındaki Ladakh bölgesinde çatışmaya varan bir sınır anlaşmazlığı yaşanmıştı.

 

 

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