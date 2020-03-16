SON DAKİKA | Corona virüs aşısında peş peşe iyi haberler

Dünya üzerinde 173 bini aşkın insana bulaşan Covid-19'u bitirecek aşı ne zaman üretilecek? Yeryüzünde yaşayan herkes, şimdi bu sorunun yanıtını arıyor.

Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağını bildiriyor.

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini göstereceğini aktardı.

İngiltere'de ise bir aşı fareler üzerinde başarıyla test edildi. Fareye uygulanan aşı olumlu sonuç verdi.

Daily Express gazetesine bilgi veren araştırma ekibinden Robin Shattock, Haziran itibariyle insanlar üzerinde aşının test edileceğini söyledi.

Avustralyalı bilim insanlarına göre ise, var olan iki ilacın corona virüs belirtilerini tedavi edebilir. Araştırma ekibinin lideri Prof. David Paterson, HIV ve sıtma için kullanılan ilaçların muhtemel bir tedavi yöntemi olabileceğini belirtiyor.

TRUMP KAVGA ÇIKARDI

Corona virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ise, Alman gazetelerinin manşetinde. Alman basını, Trump'ın, coronavirüse karşı aşı geliştirmek üzere çalışan bir Alman araştırma şirketinin tüm haklarını ABD'nin kullanımına açmak üzere satın almaya çalıştığını yazıyor.

Welt am Sonntag gazetesinin 'Trump Berlin'e karşı' başlıklı haberi büyük ses getirdi, Alman ARD kanalına konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier "Almanya satılık değildir" dedi. Gazetenin haberine göre, Donald Trump, Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın üzerinde çalıştığı aşının işe tüm haklarını satın alarak işe yaraması halinde ABD'de kullanılmasını sağlamak istedi.

Die Welt gazetesine konuşan Alman hükümetine yakın kaynaklar, Trump'ın, aşının sadece ABD'de kullanılması için 'bir milyar dolar teklif ettiğini' aktardı. Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, gazetede çıkan haberi teyit edip edemeyeceğini soran gazetecilere, "Bugün hükümet yetkililerinden birkaç kez bunun doğru olduğunu duydum, yarın bu konuyu kriz komitesiyle görüşeceğiz" yanıtını verdi.

Almanya parlamentosunun sağlık komisyonunda yer alan muhafazakar milletvekili Erwin Rueddel de, habere tepki gösterdi, "Şimdi önemli olan uluslararası işbirliği, ulusal çıkarlar değil" diye konuştu. Liberal FDP partisinin lideri Christian Lindder de, Trump'I seçim kampanyası için coronavirüsü kullanmakla suçladı: "Belli ki Trump, seçim kampanyasında mümkün olan her şeyi kullanacak."

Ancak isim vermeden konuşan ABD'li bir yetkili ise, haberdeki bilgilerin fazlasıyla abartıldığını savunuyor. Yetkiliye göre, ABD aşıyı bulmaya çalışan 25'i aşkın şirketle zaten görüştü ve çözüm bulunduğu anda tüm dünya ile paylaşacak.

Almanya'nın doğusundaki Türingiya eyaletinde 2000 yılında kurulan şirketin, Fraknfırt ve Boston'da da kampusleri var. Şirket kansere karşı tedavi, antikor terapileri ve az rastlanan hastalıklara karşı tedaviler ve önleyici aşılar konusunda araştırmalar yapıyor. Laboratuvar şu anda Alman Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği içinde olan Paul-Ehrlich Enstitüsü'yle birlikte çalışıyor.

Şirketin CEO'su Daniel Menichella birkaç hafta önce Washington'a giderek Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bir ABD'li ilaç firmalarının temsilcileriyle bir araya geldikten sonra görevden alınmıştı. Ziyaretten sonra Menichella, "Birkaç ay içinde potansiyel bir aşı adayı geliştirebileceğimize inanıyoruz" açıklaması yapmıştı.

Geçen hafta Menichella'nın yerine Ingmar Hoerr'in getirildiğini duyuran CureVac, aşı bulunduğu takdirde tek bir devlete satmayacaklarını, dünyanın her yerindeki insanları koruyacaklarını duyurmuştu. Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, açıklamayı değerlendirirken 'bu harika bir karar' dedi: "Hükümetin yabancılara satışları inceleme hakkı var. Ulusal ve Avrupa'ya dair çıkarların ve altyapının sözkonusu olduğu durumlarda adım atmamız gerekirse atacağız."

Bilim insanları, corona virüs aşısı bulunsa bile en erken yıl sonunda piyasaya sürülmesini bekliyor.