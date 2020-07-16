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16.07.2020 - 12:22 |

Dağ sıçanı avlayıp yedi, hıyarcıklı vebadan öldü!

Moğolistan'da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine, bir bölge karantinaya alındı. Çocukla temas edenlerin sağlık durumu şimdilik iyi.

Dağ sıçanı avlayıp yedi, hıyarcıklı vebadan öldü!

Moğolistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin batısında dağ sıçanı avlayıp yiyen 15 yaşındaki bir çocuğun hıyarcıklı (bubonik) vebadan öldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Dorj Narangerel, çocuğun Pazar günü öldüğünü ve test sonuçlarının çıkmasından sonra Gobi Altay eyaletindeki Tugrug bölgesinde karantina önlemlerinin alındığını söyledi.

Sözcü, çocukla temas ettiği belirlenen 15 kişinin tecrit edildiğini ve karantinanın önümüzdeki Cumartesi'ne kadar süreceğini belirtti. Bu kişilerin tamamının sağlığının iyi olduğu söyleniyor.

14. yüzyılda 50 milyon kişi öldü

14. yüzyılda Afrika, Asya ve Avrupa'da 50 milyon kişinin ölümüne neden olan hastalık, adını bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor.

Günümüzde antibiyotikle tedavi edilebilen vebaya, çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan Yersinia pestis isimli hayvansal bir bakteri neden oluyor.

Moğol kültüründe çiğ dağ sıçanı eti ve böbreğinin hastalıklara karşı iyi geldiğine inanıldığı belirtiliyor.

Hastalık, enfekte olmuş bitlerin insanı ısırması sonucu geçebiliyor. Hastalıklı fare, sıçan gibi kemirgenlerle temas edilmesi ile bulaşabiliyor.

Hastalık taşıyan hayvan veya kişiden havaya saçılacak damlacıkların nefes yoluna karışması ile de vücuda girebiliyor.

Kedi köpek gibi evcil hayvanlar da bit ısırıkları veya hastalıklı kemirgeni yiyerek hastalık kapabiliyor.

Moğolistan'da 1928 ile 2018 yılları arasında dağ sıçanı kaynaklı 692 vaka görüldü. Bu kişilerden 513'ü hayatını kaybetti.

Bu ay başlarında Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Moğolistan'da hıyarcıklı veba şüphesiyle bazı kişilerin tedavi altına alınması üzerine bu ülkelerle sınır komşusu olan Rusya, Altay bölgesinde dağ sıçanı avını yasaklamıştı.

Rusya'nın Moğolistan Büyükelçiliği'ne göre Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Sergei Diorditsu Moğolistan'da dönemsel hıyarcıklı veba salgının görüldüğünü belirterek "Hastalık Moğolistan dağ sıçanlarından kaynaklanıyor. Yasaklara ve yerel yetkililerin uyarılarına rağmen insanlar bu hayvanları avlayıp yemeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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