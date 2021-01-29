Danimarka tedbirleri uzattı

Ek tedbirler, 5 kişiden fazla toplanmama, zorunlu olmadığı sürece ülke dışına çıkmama, okul, spor salonu, AVM, dükkân, restoran, bar ve kafelerin tamamen kapalı olması, yalnızca paket servisi ile eczane ve gıda maddesi satan yerlerin açık olmasını kapsıyor. Frederiksen, ayrıca mutasyon nedeniyle ülke sınırlarını şimdilik açamayacaklarını vurguladı.



