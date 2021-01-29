29.01.2021 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Danimarka tedbirleri uzattı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, daha önce 7 Şubat’a kadar alınan Kovid-19 ek tedbirlerin 3 hafta daha uzatılarak 28 Şubat’a kadar devam edeceğini açıkladı.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Ek tedbirler, 5 kişiden fazla toplanmama, zorunlu olmadığı sürece ülke dışına çıkmama, okul, spor salonu, AVM, dükkân, restoran, bar ve kafelerin tamamen kapalı olması, yalnızca paket servisi ile eczane ve gıda maddesi satan yerlerin açık olmasını kapsıyor. Frederiksen, ayrıca mutasyon nedeniyle ülke sınırlarını şimdilik açamayacaklarını vurguladı.