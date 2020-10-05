Dedem de çapkındı

İngiliz yazar Tom Bower’ın yazdığı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın (56) hayatını anlatan “Boris Johnson: Kumarbaz” adlı kitap 15 Ekim’de piyasaya çıkacak. Kitapta Johnson’ın hayatı boyunca ruh eşini aradığı anlatılırken, ilk evliliğini 1987’de Allegra Mostyn-Owen ile yaptığı belirtiliyor. Ancak Johnson’ın evliliği sırasında Marina Wheeler ile birlikte olduğu ortaya çıkınca çift 1993’de boşanıyor. Hamile Marina Wheeler ile Johnson’ın bir ay sonra kızları Lara dünyaya geliyor. Kitaba göre, Johnson, Wheeler’i de defalarca aldatıyor.

‘Sık sık aldatıyor’

Boris Johnson’ın 2008 ve 2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanı’yken de evli olmasına rağmen birçok kadınla birlikte olduğu belirtiliyor. Kitapta, Johnson’ın sanat eseri satıcısı Helen Macintyre ile ilişkisine de yer veriliyor. Macintyre’ın 2008 yılında dünyaya getirdiği kızının babası, yapılan DNA testinde Johnson çıkıyor. Bununla ilgili davalarda, Johnson’ın bir dönem aşk yaşadığı Petronella Wyatt’ın da kürtaj kayıtları tespit ediliyor. Bu nedenle Johnson’ın gerçekte kaç çocuğu olduğunun bilinemeyeceği dile getiriliyor. Marina Wheeler ile evliliği de Şubat 2020’de biten Johnson, şu an Carrie Symonds ile birlikte. 29 Nisan’da bir oğulları olan Johnson ile Symonds’ın 2018’den beri aşk yaşadığı bildiriliyor.

‘Babasına çekmiş’

Kitapta, Boris Johnson’ın “Büyük, büyükbabamın da dört eşi varmış, neden sadık olmam gerektiğini anlamıyorum” dediği aktarılıyor. Bu sözleriyle İngiliz dedelerinden birini kasteden Johnson’ın resmi olarak 5 çocuğu var ancak kesin sayı bilinmiyor. Johnson’ın annesi Charlotte’un da oğlunun “tıpkı babası gibi” aldatma huyuna sahip olduğunu söylediği belirtiliyor. Boris Johnson, Osmanlı’nın son içişleri bakanlarından Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu. Aynı zamanda gazeteci - yazar olan Ali Kemal, milli mücadeleye karşı olduğu için 1922’de İzmit’te linç edildi.

Babası annesinin burnunu kırmış

Boris Johnson’ın ailesi ve arkadaşlarıyla yapılan röportajlara dayanan kitapta başbakanın babası Stanley ile annesi Charlotte arasında şiddetli kavgaların olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, başbakanın şimdi 78 yaşında olan annesi Charlotte, yazar Tom Bower’a “Gerçeğin anlatılmasını istiyorum” diyerek eşi Stanley’nin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Kitapta Stanley Johnson’ın eşi Charlotte’un burnunu kırdığını, çocuklarına ise annelerinin yüzünü arabanın kapısına vurduğunu söylediği belirtildi. O zaman 10 yaşında olan Boris Johnson’ın gerçeği bildiği ve aile içi şiddettin kendisinde travmaya neden olduğu ifade edildi.