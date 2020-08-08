Diplomat kedi Palmerston İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı 4 yıldır farelerden korumakla görevli olan Palmerston’un emekli olduğu açıklandı. Palmerston, Bakanlığın daimi müsteşarı Simon McDonald'a kendi adına gönderdiği mektupta, "ilgi odağından uzakta" olmak ve kendisine daha fazla vakit geçirmek istediğini açıklayan bir mektupta durumu resmileştirdi.

AĞAÇLARA TIRMANARAK KENDİSİNE VAKİT AYIRIYOR

Twitter’da yayımlanan ve iki pati iziyle imzalanmış bir mektupta, "Cepheden uzakta hayatı rahat, daha sessiz ve daha kolay buldum. Ağaçlara tırmanmaktan, ve kırsaldaki yeni evimde vakit geçirmekten mutluyum. Dünyanın her yerinden diplomatlarla tanışmaktan mutluluk duydum ve bu etkilşimde İngiltere’deki en iyi pençesini göstermekten gurur duyuyorum. Dört ayaklı ve kürklü olanların bile ülkemizin küresel çabalarında önemli bir rol oynayabileceğini gösterdim" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin en uzun süreli dışişleri bakanı olan Lord Palmerston'ın (1830-1865) adını taşıyan Palmerston, 2016 yılında Battersea kentinde sokaktan kurtarıldı.

Pek çok arkadaşı vardı, ancak bazen yakınlardaki Başabakanlık Ofisi’nin kedi memuru Larry ile arası limoniydi. İkilinin bazen İngiliz başbakanının evinin dışındaki sokakta kavga ettiği görülürdü.

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN ÖZLENECEK

Öte yandan meslektaşları Palmerston’ı özleyeceğini açıkladı.

Dışişlerine bağlı Diplomatik Akademi yöneticisi Jon Benjamin, "Palmerston’a emeklilik hayatında mutluluklar dilerim. Bir keresinde masamın yanına biraz çiğnenmiş ölü bir fare bırakmıştı. Pek sevinmemiştim ama burada çok özlenecek" dedi.