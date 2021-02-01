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01.02.2021 - 11:14 | | AA

DSÖ heyetinden Wuhan'da Hastalık Kontrol Merkezi'ne ziyaret

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştırmak için Wuhan’da saha incelemeleri yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hubey eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti.

DSÖ heyetinden Wuhan'da Hastalık Kontrol Merkezi'ne ziyaret

DSÖ heyeti, Wuhan'daki saha çalışmalarının 4'üncü gününde Hubey eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ziyaretinde bulundu. Heyet, Hastalık Kontrol Merkezindeki incelemelerini sıkı Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirdi.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Daha sonra, ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, saha çalışmalarında ilk olarak Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi ve Vuhan Jinyintan hastanesindeki incelemelerinin ardından deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret etmişti.

KOVİD-19 İLK KEZ WUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

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