DSÖ: Ölü sayısı 5’e katlanabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 9 Avrupa ülkesinin daha rekor sayıda yeni vaka bildirmesinin ardından kıtada ciddi önlemler alınmaması halinde ölüm oranlarının Nisan ayına göre 5 kat artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Modeller gösteriyor ki, eğer hükümetler kısıtlamalar üzerinde kontrolü sağlamazsa, birkaç ay içerisinde günlük ölüm oranları Nisan ayındaki zirveye kıyasla 5 kat daha fazla artış gösterebilir” dedi.

Kovid-19’un kıtadaki beşinci önde gelen ölüm nedeni haline geldiğini belirten Kluge, Avrupa’da günde binden fazla insanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Avrupa’daki vakaların endişe verici hızda yükseldiğini belirten Kluge, toplam vaka sayısının 6 milyondan 7 milyona yalnızca 10 günde ulaştığını, günlük vakanın bu hafta ilk kez 120 binin üzerine çıktığını söyledi.

Daha sıkı kontrol

Şu an Avrupa’nın salgının ilk dalgasıyla aynı durumda olmadığını belirten Kluge, “Nisan ayına kıyasla vakalarda 2-3 kat artış yaşandığını görüyoruz. Ancak ölüm oranları 5 kat daha az buna karşın hastanede tedavi süresi daha uzadı. Hastaneye yatışlar da arttı. Ancak, bugün karşılaştığımız pandemi de dünküyle aynı değil. Bu hafta birçok Avrupa ülkesi tarafından getirilen daha sıkı kontroller yüz binlerce hayatı kurtarabilir” diye konuştu. Maske takmanın önemine dikkati çeken Kluge, Avrupa’da maske takma oranının yüzde 95’e çıkması ve kalabalık toplanmaların önlenmesi durumunda, Şubat ayına kadar Avrupa’daki 53 ülkede 281 bin kişinin virüsten ölmesinin önüne geçilebileceğine işaret etti.

Maske takmak önemli!

Güney Kore’nin başkenti Seul’de koruyucu maske takan insanlar, bir parkta yüz maskeli bir heykelin önünden geçerken görüntülendi. Öte yandan, ülkede günlük koronavirüs vakası sayısı, küçük ölçekli yerel enfeksiyon kümelerine rağmen iki haftadan uzun bir süredir ilk kez 50’nin altına düştü.

Hangi ilaç etkili tartışması sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Başkanı Donald Trump’ın da koronavirüs tedavisinde kullandığı Remdesivir ilacının Kovid-19 tedavisinde iyileşme ihtimaline veya hastanede kalma süresine bir etkisinin olmadığını açıkladı. İlacı üreten ABD’li Gilead şirketi ise DSÖ’nün bu açıklamasının ardından Reuters’a, “DSÖ verileri tutarsız gözüküyor. Akademik dergilerde yayımlanan, kontrol edilmiş araştırmalar Remdesivir’in etkisini ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.

‘Deksametazon etkili’

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da “Remdesivir” adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını belirtti. Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece “Deksametazon” isimli ilacın etkili olduğunu belirten Ghebreyesus, “Şimdilik, kortikosteroid deksametazon, Kovid-19’u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir” dedi.

Remdesivir, koronavirüsle mücadelede ABD’nin onay verdiği ilk ilaç olma özelliğini taşıyordu. Gilead şirketinin 1,062 kişi üzerinde yaptığı ve sonuçlarının bu ay açıklandığı deneyde Remdesivir’in tedavi süresini beş gün kısalttığı belirtiyor.

Rusya’da aşı ‘maymuna’ dönüştürüyor iddiası

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısını tehlikeli olarak gösteren resimler ve video kliplerden oluşan bir Rus dezenformasyon kampanyası başlatıldığı iddia edildi. The Times’ın haberinde, Rus Vesti News kanalının aşıda vektör olarak kullanılan şempanze virüsü nedeniyle Oxford tarafından geliştirilen aşıyı “Maymun Aşısı” olarak tanımladığı belirtildi. Kasten yanlış bilgi içeren bu haberde söz konusu aşının insanları maymuna dönüştüreceği iddia edildi. Bu tür haberlerin, aşı karşıtı hareketi teşvik etmesinden endişe duyulurken AstraZeneca genel müdürü Pascal Sorio, The Times’a yaptığı açıklamada “Yanlış bilgilendirmeler, halk sağlığı için açıkça bir risktir. Herkesi güvenilir bilgi kaynakları kullanmaya, düzenleyici kurumlara güvenmeye, aşıların ve ilaçların insan sağlığı üzerindeki muazzam faydalarını hatırlamaya çağırıyorum” dedi. Öte yandan, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının satılması için böyle bir hamlede bulunulduğu öne sürüldü.

ABD’de Kovid-19’dan ölenler 222 bine çıktı

ABD’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 936 artarak 222 bin 831’e çıktı. Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre; ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 67 bin 247 artışla 8 milyon 222 bin 371’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 320 bini geçti.

Avrupa’da ilk kez 30 bin vaka aşıldı

Aralarında başkent Paris’in de olduğu 9 kentte akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen Fransa’da son 24 saatte 30,621 vaka görüldü. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı. İsviçre’de ise Perşembe günü 2,600 yeni vaka kaydedilerek pandemi süresince ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset gazetecilere verdiği demeçte durumun endişe verici bir oranda “kötüleşmekte” olduğunu belirterek “Son günlerde çok olumsuz ve çok güçlü olan yeni bir dinamikle karşılaştık. İsviçre’deki durum diğer yerlere göre daha hızlı kötüye gidiyor” dedi.

Uçakta maskeli kişiden virüs bulaşma ihtimali düşük

ABD Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü bir araştırmada, uçakla seyahat ederken maske takan bir Kovid-19 hastasından diğer yolculara hava yoluyla hastalık bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. ABD Ulaştırma Komutanlığı’nın (TRANSCOM) gerçekleştirdiği “Yolcu uçaklarındaki kabin havalandırma sistemi” testinde maske takan hastalıklı bir kişiden nefes alıp verme ve öksürme sırasında havaya yayılan partiküllerin 6 dakika içerisinde kabinden yüzde 99,99 oranında temizlendiği görüldü. Normal bir evde partiküllerin tamamen temizlenmesi 90 dakika sürüyor.

Çin’de ‘maskeli’ normal hayat

Çin’in başkenti Pekin’de koronavirüsün yayılmasını engellemek için yüz maskesi takan bir çocuk, bir alışveriş merkezinde sergilenen sanat çalışmasındaki heykelin elini tutmaya çalışırken görüntülendi. Koronavirüsün yayılması Çin’de neredeyse tamamen ortadan kalkmış olsa da, pandemi hala artan ölü sayısı ile dünya çapında etki gösteriyor.

Son hastalar taburcu oldu

Brezilya’nın başkenti Brasilia’da geçici sahra hastanesindeki doktorlar, koronavirüs nedeniyle tedavi olan son hastalarını alkışlar ve elleriyle yaptıkları kalp işaretleriyle taburcu etti.

Almanya seyahat etmesi riskli bölge haritasını genişletti

Son 24 saatte 7,334 yeni vakanın tespit edilmesiyle pandemi süresince ülkede kaydedilen en yüksek günlük vakaya ulaşan Almanya, riskli bölge haritasına yeni ülkeler ekledi. Almanya hükümeti Malta, Hollanda, Fransa ve Slovakya, İrlanda, Polonya, İsveç, İsviçre, Slovenya ve İngiltere’yi seyahat açısından riskli ülke olarak ilan etti. Öte yandan Malta, koronavirüs vaka sayısını düşük tutmayı başaran Avrupa’da çok az sayıdaki ülkeden biriydi. Ancak şimdi Malta’da da salgın büyümesiyle riskli bölge ilan edildi.