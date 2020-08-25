DSÖ'den aşı ile ilgili iyi haber: Tünelin sonunda ışık göründü

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayı sonunda ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını bir çok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı ve ABD’de koronavirüs vakalarının sayısı yeniden tırmanışa geçti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 23 milyon 688 bini geçti, virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığına yenik düşenlerin sayısı da 814 bini aştı. Virüsün bulaşmasını önlemek için 172 ülke aşı çalışmalarına hız vermiş durumda. Rusya Kovid-19 aşısını “Suputnik V” ismiyle tescilleyen ilk ülke olurken Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) aşı çalışmalarıyla ilgili umut verici açıklamaya geldi. Örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin, DSÖ öncülüğündeki COVAX aşı çalışmalarına finansal destek vermesi çağrısında bulundu. COVAX’a yatırım yapmanın, salgını sona erdirmenin ve sürdürebilir bir ekonomik iyileşmenin sağlanmasının en hızlı yolu olduğunu belirten Ghebreyesus, bu konuda ülkelerden bağlayıcı taahhütler beklediğini söyledi. Aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunlara ABD, Rusya ve Çin’in dahil olup olmadığına ise açıklık getirmedi. DSÖ, 18 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Meksika, Norveç, Fas, Suudi Arabistan, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika ve Avrupa Komisyonu’nun, COVAX aşı çalışmalarının da yer aldığı “ACT-Accelerator” programına dahil olduğunu açıklamıştı.

9 AYRI AŞI ADAYI VAR

Konuşmasında, Kovid-19 için ellerinde şu an 9 aşı adayının olduğu, güvenli ve etkili bir aşı için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, “Hatta şimdi 4 ayrı üretici ile görüşmeler devam ediyor” dedi. Ghebreyesus, COVAX aşı çalışmalarına katılan tüm ülkelerin aşıya eşit erişim sağlamaları adına aşı üreticileriyle birlikte çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Aşı milliyetçiliği, sadece virüse yardım eder. Dünya, ekonomik faaliyetlerin devamı için şimdiye kadar 12 trilyon dolar yatırım yaptı. COVAX’a yatırım yapmak, bu pandemiyi sona erdirmenin ve sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme sağlamanın en hızlı yolu. Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü ve geçen hafta dediğim gibi, bunu birlikte yapabiliriz. Aşılar üzerinde araştırma ve geliştirmeye toplu olarak yatırım yaparken, şu anda bu virüsü kontrol altına almak için elimizdeki araçları da kullanmamız gerekiyor.”

ANNE SÜTÜ ANTİKOR DEPOSU

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan Academic Medical Center ve Emma Çocuk Hastanesi iş birliğinde yapılan bir araştırma aşıdan daha etkili olabilecek bir yöntem önerisinde bulundu. Nisan ayından beri devam eden araytırmada, virüsle enfekte olan 30 annenin sütünde hastalığı önlemeye yetecek düzeyde antikor bulundu. Uzmanlar, bu nedenle anne sütünün ikinci bir dalga durumunda en savunmasız insanları korumak için kullanılabileceğini açıkladı. Bununla birlikte araştırmacılar, anne sütüyle bağışıklığı sağlamanın en iyi yolunun onu içmek değil, bir buz küpü aracılığıyla emmek olduğunu söyledi. Buna göre, anne sütününü katı olarak emmek, antikorların ağız ve solunum yollarının mukoza zarlarına tutunma şansını yükselterek koronavirüsün vücuda yayılmasını engelliyor. Hollandalı ekip, yetişkinler için anne sütü kullanmanın bazı kültürlerde tuhaf kabul edilebileceğini ancak ölümcül enfeksiyonu engelleyebilecekse kşmsenin önyargılı olmaması gerektiğini vurguladı. 30 Çalışmanın ardından binlerce kadın, daha fazla araştırma için 100 ml anne sütü bağışladı.

FRANSA’DA VAKA REKORU

Fransa’da yetkililer son 24 saat içinde yaklaşık 4900 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve ülkenin güneyinde bulunan, çıplak olarak dolaşmanın yasal olduğu Cap d’Agde kentinde endişe verici vaka artışlarının görüldüğünü açıkladı. Kamusal alanlar da dahil olmak üzere dışarıda çıplak dolaşma düşüncesine sahip olan “nudislerin” sıklıkla tercih ettiği Cap d’Agde kentinde en az 95 nudistin (kişilerin vücutlarını utanmadan rahatlıkla sosyal olarak çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunabilmeleri hali) koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Buna ek olarak, sahil beldesinde tatil yapıktan sonra eve dönen tahmini 50 kişinin de koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sağlık yetkilileri, maske takmak da dahil olmak üzere sosyal mesafeye uymalarını söylediklerini ancak ülke genelinde durumun “çok endişe verici” olduğunu belirtti.

‘ÇOCUKLARINIZI OKULA GÖNDERİN’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüse rağmen ebeveynlerden “ülkede gelecek hafta okullar yeniden açıldığında çocuklarını sınıflara geri göndermelerini” istedi. Johnson yaptığı yazılı açıklamada, okulları güvenli şekilde yeniden açmanın ahlaki bir görev olduğunu ve yaz boyunca bunun için çalışıldığını ifade etti. Kovid-19 konusunda uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerine dikkati çeken Johnson, “Okulda Kovid-19 kapma riski çok düşük. Gelişimi, sağlığı ve refahı açısından çocuğun okuldan uzakta olması çok daha zararlı” dedi. Johnson, bu nedenle çocukların öğrenmeleri ve arkadaşlarıyla olmaları için sınıflara geri dönmelerinin hayati derecede önemli olduğunu kaydetti. Açıklamada, 5-14 yaş arasındakilerin Kovid-19 enfeksiyonundan ölüm oranının milyonda 14 olarak tahmin edildiği belirtildi.

PANDEMİ EĞİTİMİ ENGELLEMEDİ

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Southwark Katedrali’nde “Noel Baba Okulu”, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe, maske ve ateş ölçümü kurallarıyla açıldı. Noel Babalar eğitimlerine başladı.

KAMPLARDA SALGIN ENDİŞESİ

Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde kamplara sığınan Rohingyalar, Kovid-19 vakalarının artışından endişe ediyor. Aşırı kalabalık olan bu kamplarda oldukça zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren 10 binlerce kişinin enfekte olabileceği belirtiliyor. Şehirde geçen hafta 48 Kovid-19 vakası açıklandı, sağlık ve hijyen koşullarının çok yetersiz kaldığı bu kamplarda durumun çok daha kritik hale gelmesinden korkuluyor. Bazı evlerde 10 ailenin yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan yardım kuruluşları, bu şartlarda sosyal mesafe gibi önlemlerin mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

‘VİRÜS YOK’ DİYEN GENCE 400 EURO CEZA

Avrupa’da salgından ilk etkilenen ülke olan İtalya’da, maske takma zorunluluğunun gece saatlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinden sonra kontroller de sıklaştı. Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, meşhur Trevi Çeşmesi (Aşk Çeşmesi) yakınlarında eğlenen bir grup genç, kendilerini maske takma zorunluluğu konusunda uyaran polise karşı çıktı. Gruptakilerin pek çoğu uyarının ardından maske takarken, 29 yaşındaki bir genç bunu reddetti. Gencin, “Koruma takmıyorum çünkü koronavirüs yok” dediği belirtildi. Bunun üzerine gence 400 euro (yaklaşık 3490 TL) para cezası kesildi. Roma Today’in aktardığına göre daha sonra da San Lorenzo bölgesinde benzer bir ceza daha verildi.

HES’E ‘İHBARDA BULUN’ ÖZELLİĞİ GELDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların salgına ilişkin bilgi alması için geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına ihbarda bulun özelliği eklendi. Fotoğraf eklemenin de mümkün olduğu ihbarda bulun özelliği ile vatandaşlar kurallara uymayanları şikayet edebilecek. Uygulamanın ana ekranında yer alan ihbarda bulun sekmesine tıklandığında “başlık/işletme adı”, “açıklama”, ‘”adres” bilgileri isteniyor. İhbar butonuna tıklandığında ‘Bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır’ uyarısı çıkıyor.

‘HASTA SAYISINI TEDBİR DÜŞÜRÜR’

Türkiye’de dün bin 443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 259 bin 692, toplam can kaybı 6 bin 139, 743 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 kişiye çıktı. Ağır hasta sayısı 796, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7.4 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Bugün (dün) yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak.”l ANKARA Milliyet

BURBERRY MASKE İŞİNE GİRDİ

İngiltere’nin en büyük lüks yaşam markalarından biri olan Burberry, yeni tip koronaviris salgını nedeniyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeler üretmeye başladı. Burberry tarafından üretilen maskeler, tekrar kullanılabilir şekilde tasarlandı. Ayrıca şirket, maskenin koruyuculuk özelliğini artırabilmek için özel bir antimikrobiyal teknoloji kullandı. Şirket, maske satışlarına başladıktan sonra her bir maskeden elde edecekleri gelirin yüzde 20’sini koronavirüs üzerinde çalışmalar yapan bir fona aktaracağını açıkladı. Burberry tarafından üretilmiş maskelere sahip olmak isteyenlerin kişininse 118 doları gözden çıkarması gerekecek.

ABD’DEN PLAZMA TEDAVİSİNE ONAY

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı. Trump, plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi. Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşmiş Amerikan vatandaşlarına, ilgili sağlık birimlerine giderek plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan Trump, “Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır” dedi. FDA Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin “çok umut verici” olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti. ABD’de son rakamlara göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçmiş durumda.