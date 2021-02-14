14.02.2021 - 15:13 | | DHA / milliyet.com.tr
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'Süper kadın' yokuşu çıkamayan TIR’ı itti...
İngiltere’de yoğun kar yağışı ve eksi 20 derece ortalama sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve donma tehlikesine karşı uyarırken, Fife kentinde yokuşu çıkamayan bir TIR’ı ittirmeye çalışan kadın görüntülendi.
İngiltere bugün 11 yılın en soğuk günlerini yaşarken, ülkenin kuzeyi İskoçya bölgesinde donma ve yoğun kar trafiği olumsuz etkiledi. İskoçya’nın Fife kentinde bir kadın, kar nedeniyle yokuşu çıkamayan TIR’ı ittirmeye çalışırken görüntülendi.
İngiltere basınında "Süper Kadın" olarak manşetlere çıkan kadının, 33 yaşındaki Charlene Leslie olduğu açıklandı. Darcy Fırtınası'nın etkili olduğu bölgede, korkusuzca süt taşıyan TIR'ı itmeye çalışan üç çocuk annesi kadına, minnettar şirket tarafından bir yıllık ücretsiz süt hediye edilecek.
Kadir Topbaş'a veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cenaze töreninden açıklamalarEski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir Topbaş için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.