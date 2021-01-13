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13.01.2021 - 10:19 | | AA

Düşen uçağın kokpit ses kayıt cihazı aranıyor!

Endonezya'da geçtiğimiz Cumartesi günü kalkıştan dakikalar sonra denize çakılan ve 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kokpit ses kayıt cihazını arama çalışmaları sürüyor.

Düşen uçağın kokpit ses kayıt cihazı aranıyor!

Donanmaya ait özel dalgıç ekipleri, uçağın düştüğü bölge olan, başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktada, kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutuyu aramaya başladı.

Dün bölgede yapılan aramalarda uçağın karakutusu (uçuş veri kayıt cihazı) bulunurken, kaza soruşturmasında uçağın düşüş nedenine ilişkin iki cihazdan önemli bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

Öte yandan bulunan ceset parçalarının olduğu torba sayısının 137'ye ulaştığını açıklayan hastane yetkilileri, 35 torba da kişisel eşya toplandığını aktardı.

Yapılan DNA testlerinde, şu ana kadar yardımcı pilot, bir hostes ve 2 yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı bildirilmişti

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını bildirmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ten yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

 

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