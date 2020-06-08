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08.06.2020 - 09:05 | | AA

Endonezya'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesinin Kuzey Sulawesi eyaletinde gerçekleşen sarsıntı, birçok bölgede hissedildi.

Endonezya'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Sulawesi eyaletinin Güney Bolaang Mongondow bölgesinin 105 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 29 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin, eyaletin Gorontalo, Bitung, Minahasa, Taliabu, Kotamobagu ve Bolmong bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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