Ermenistan, Rus gazetecinin akreditasyonunu iptal etti

Gazeteci Azar, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, akreditasyonunun Ermenistan Dışişleri Bakanlığınca iptal edildiğini, kendisine verilen akreditasyon kartının elinden alındığını ve bölgede gazetecilik faaliyetlerinde bulunmasının yasakladığını duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının tüm gücüyle gazetecilerin Dağlık Karabağ'da çalışmasını sınırlamaya çalıştığını belirten Azar, akreditasyonunun Şuşa ve Laçın'dan hazırladığı haberler nedeniyle iptal edildiğini kaydetti.

Ermeni yetkililerin ülkede basın özgürlüğü olduğuna dair vaatlerinin artık tartışmalı olduğuna dikkati çeken Azar, haberlerinde gerçekleri ifade ettiğini bildirdi.

İlya Azar, "Güney kapısında savaş" başlıklı makalesinde, Ermenistan tarafının askeri kayıplarının açıklanan resmi rakamların çok daha üstünde olduğunu yazmıştı.

Makalesinde görgü tanıklarının ifadelerine de yer veren Azar, Şuşa'da Azerbaycan ordusunca vurulan kültür merkezinde yaklaşık 600 asker ve polisin toplantı yaptığını belirtmişti. İzlenimlerine de yer veren Azar, orduya yeni alınan Ermenistan askerlerinin, silah verilerek adeta ölüme gönderildiğini ifade etmişti.