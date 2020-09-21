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21.09.2020 - 18:43 | | DHA

Esrarengiz bir şekilde ölü bulunmuşlardı! Nedeni belli oldu

Güney Afrika'da 300'den fazla fil, göletten içtikleri suyla zehirlenerek öldü.

Esrarengiz bir şekilde ölü bulunmuşlardı! Nedeni belli oldu

Güney Afrika'da yer alan  Botsvana'da esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybeden yüzlerce filin  su içtikleri yalaktan zehirlenerek öldüğü belirtildi.

Yetkililer bu sabah konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında siyanobakterilerin ürettiği sudaki toksinlerden dolayı 300'den fazla filin öldüğünü açıkladı.

Esrarengiz bir şekilde ölü bulunmuşlardı Nedeni belli oldu

Öte yandan, soruşturmayı yürüten yetkililer fillerin insanlar tarafından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durduklarını açıkladılar.

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