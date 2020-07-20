Evliliği kurtaran bebek doğdu

2012’de evlenen ve Silas adında 5 yaşında bir oğulları olan çiftin evliliği, geçen yıl Timberlake’in oyuncu Alisha Wainwright ile el ele yakalanmasının ardından krize girmişti. Şarkıcının eşinden özür dilemesinin ardından çift ilişkilerinde güven sağlayabilmek için terapiye gitmişti. Biel’in bu terapi sırasında evliliğini kurtarıp hamile kaldığı belirtildi.