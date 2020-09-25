MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Facebook, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattı
ABONE OL
25.09.2020 - 09:35 | | AA

Facebook, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattı

Sosyal medya devi, ABD'deki tarihi seçimlere günler kala 350 Rus hesabını askıya aldı. Facebook, Rusya gizli servisiyle bağlantılı üç ayrı dezenformasyon ağı tespit ettiğini de açıkladı.

Facebook, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de yapılacak 3 Kasım seçimleri öncesi, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattığını açıkladı.

Facebook Inc. şirketine ait kurumsal internet sayfasından yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karşı kullanabileceği 350 civarında potansiyel provokatif hesabın kapatıldığı belirtildi.

Rusya'nın askeri ve istihbarat teşkilatları ile bağlantılı olduğu belirtilen üç ayrı dezenformasyon ağının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin merkezinde yer alan internet hesaplarının tamamının çökertilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu hesaplara, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak seçimlerdeki tercihleri etkilemek, oylamanın ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulatmak ve seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla kullanabileceği endişesiyle müdahale edildiği belirtildi.

Facebook'un Rusya kökenli provokatif hesapları kapatması, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konu ile ilgili uyarıda bulunmasından iki gün sonra gerçekleşti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da seçimlerin hemen ardından, Amerikan oylama sistemleri ile ilgili dezenformasyonun en üst safhada olabileceği konusunda bir uyarı yayımlamıştı.

Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandıGiresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 26 Eylül

Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 26 Eylül

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

YKS ek tercihler için ÖSYM'den tarih verildi mi? Sonuç tarihi açıklandı mı?

YKS ek tercihler için ÖSYM'den tarih verildi mi? Sonuç tarihi açıklandı mı?

Sıradaki Haber