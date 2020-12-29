MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Faslı avukatlar İsrail ile normalleşme kararlarının iptali için dava açtı
ABONE OL
29.12.2020 - 05:10 | | AA

Faslı avukatlar İsrail ile normalleşme kararlarının iptali için dava açtı

Avukatlar yaptığı açıklamada, hükümetin Siyonist oluşumla politik, diplomatik, ekonomik ve turizmde normalleşme öngören kararların tümümün iptal edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurduklarını kaydetti.

Faslı avukatlar İsrail ile normalleşme kararlarının iptali için dava açtı

 

Fas'ta bir grup avukat, İsrail ile imzalanan normalleşme kararlarının iptali talebiyle ülkedeki Yargıtay kurumuna başvuruda bulundu.

Avukatlar yaptığı açıklamada, hükümetin Siyonist oluşumla politik, diplomatik, ekonomik ve turizmde normalleşme öngören kararların tümümün iptal edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurduklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi hedefiyle alınan kararların Fas genel rejimine aykırı olmasının yanı sıra bunun Anayasaya, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uluslararası meşruiyet ve Viyana sözleşmelerine de aykırı olduğuna dikkat çekildi.

FAS VE İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Elazığ'da Ay halesi oluştuElazığ’da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Can kayıpları artıyor...

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Can kayıpları artıyor...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet